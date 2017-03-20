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Solunum yolunuzu 3 adımda temizleyin!

Solunum yolu hastalığınız varsa, nefes darlığı çekiyorsanız, gün içinde öksürüp balgam çıkarıyorsanız, hekim kontrolü ile ilaç kullanımınızın yanında solunum yolunuzu da temizlemelisiniz.

Solunum yolunuzu 3 adımda temizleyin!
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Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkan Yardımcısı Fizyoterapist İlknur Erden, Pulmoner Rehabilitasyon adı verilen solunum yolu temizleme tekniklerini sizler için anlattı.

BİRİNCİ ADIM: Nefes darlığınız varsa; nefesinizi doğru kullanmayı basit yöntemlerle öğrenebilirsiniz. Bunun için nefes kullanma ve gevşeme tekniklerini uygulayın, nefes darlığınızı azaltacak gevşeme pozisyonlarını kullanın.
Ayakta iseniz, sırtınızı duvar gibi güvenli bir yere yaslayarak destek alın.
Gövdenizi hafifçe öne doğru eğerek, koltuk yada sandalye gibi bir desteğe, önkollarınızla dayanın.
Oturma pozisyonunda iseniz, gövdenizi öne eğin, ön kollarınızı dizinize dayayın ve destek alın. Diziniz üzerindeki bir yastığı kucaklayarak da bu pozisyonu alabilirsiniz.

İKİNCİ ADIM: Nefes kontrolü için; burundan çok derin olmayan nefes alıp, ağzınızdan ıslık çalıyormuş gibi dudaklarınızı büzerek nefesinizi verin.
Ellerinizi göğüs kafesiniz üzerine yerleştirin. Burnunuzdan çiçek koklar gibi nefes alın, nefesinizi 3 saniye tutun ve dudaklarınızı büzerek ağzınızdan verin. Bunu 2-3 kez tekrarlayabilirsiniz.
Ellerinizi karnınızın üzerine yerleştirin. Burnunuzdan çiçek koklar gibi nefes alın, nefesinizi 3 saniye tutun ve dudaklarınızı büzerek ağzınızdan verin. Bunu 2-3 kez tekrarlayabilirsiniz. Bu egzersizleri ayakta, oturma ve yatma pozisyonlarında yapabilirsiniz.

ÜÇÜNCÜ ADIM: Balgam atmakta zorlanıyorsanız; oturma pozisyonunda, istirahat haline geçin. Yukarıda anlatılan solunum egzersizlerini yapın. Gövdenizi geriye doğru esnetirken, derin bir nefes alın. Gövdenizi öne doğru eğerek, aldığınız nefesi öksürük olarak verin. Bol su içmeyi de ihmal etmeyin.
Gün içerisinde bu hareketleri 5-6 kez tekrarlayın..."
Kurum Haberi
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