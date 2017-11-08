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Sonbahar’ın son güzellikleri

Sonbahar’ın son güzellikleri




Sonbahar’ın  son ayı kasım’da kışa geçiş öncesi değişken bir iklim yaşıyoruz. Bu günlerde güneşin yeniden kendini göstermesiyle birlikte Mimar Sinan Parkı’na gidenler, muhteşem bir kızıllıkla karşılaşıyor ve sonbaharın son güzelliklerinin tadını çıkartıyorlar.
(Fotoğraf: Metin Yiğit)

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Anahtar Kelimeler:
SONBAHARKASIMGüneşMİMAR SİNAN PARKI
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