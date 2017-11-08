Sonbahar’ın son ayı kasım’da kışa geçiş öncesi değişken bir iklim yaşıyoruz. Bu günlerde güneşin yeniden kendini göstermesiyle birlikte Mimar Sinan Parkı’na gidenler, muhteşem bir kızıllıkla karşılaşıyor ve sonbaharın son güzelliklerinin tadını çıkartıyorlar.
(Fotoğraf: Metin Yiğit)
Sonbahar’ın son güzellikleri
08 Kasım 2017 Çarşamba 11:44
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Anahtar Kelimeler:SONBAHARKASIMGüneşMİMAR SİNAN PARKI
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