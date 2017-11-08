Sonbahar’ın son güzellikleri







Sonbahar’ın son ayı kasım’da kışa geçiş öncesi değişken bir iklim yaşıyoruz. Bu günlerde güneşin yeniden kendini göstermesiyle birlikte Mimar Sinan Parkı’na gidenler, muhteşem bir kızıllıkla karşılaşıyor ve sonbaharın son güzelliklerinin tadını çıkartıyorlar.

(Fotoğraf: Metin Yiğit)