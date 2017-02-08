Sorgun’da kaplıca turizmine yoğun ilgi

Kaplıcaları ile ün salan Yozgat’ın Sorgun İlçesinde, sıcak su kaynaklarını turizm yatırımı olarak değerlendirmek için çalıştıklarını söyleyen Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, ilçeye yeni tesislerin kazandırılmasının şart olduğunu dile getirdi. Arsa sorunu nedeniyle ciddi bir yatırımcı ile karşılaşmadıklarını belirten Başkan Şimşek, “Şu anda büyük bir tesisimiz var. İnşallah birkaç tane daha tesis yapılmasını arzu ediyoruz. Yatırımcılar geliyor ama arsa sorunu nedeniyle pek ciddi bir yatırımcıyla karşılaşmadık. Eski hastane yerimizde bir arsamız var. Orayı soruyorlar. Yeni Çeltek Kömür İşletmeleri arazisi var orada Özel İdarenin 20 dönümlük bir arazisi var, orada bir tesis yapılabilir. Birkaç tane daha tesis yapabilirsek termal turizm yönünden çevresinde ses getiren bir ilçe konumuna gelebiliriz” dedi.

Sorgun’da çıkarılan termal suyun konut ısıtmasında ve termal tesislerde kullanıldığını aktaran Başkan Şimşek, “Saniyede 120 litre sıcak su elde ettiğimiz 85 derece sıcaklığında termal suyumuz var. Bunu yaz ve kış çıkartıyoruz. Çıkardığımız 85 derece suyu kışın 50 dereceye düşürüp konut ısıtmasında kullanıyoruz. Diğer taraftan ise termal suyumuzu, tesislerimize gönderiyoruz. Şuanda Sorgun’da 3 tane termal tesisimiz var. Bir tanesi Sorgun Büyük Termal, suyun 13 litresini buraya veriyoruz. Lokman Hekim Kaplıcalarımız var 4.5 litre termal suyumuzu da onlara veriyoruz. 2.5 litre termal suyumuzu da Bedir Baba Kaplıcalarına veriyoruz. Toplam 20 litre su tahsisi sağlıyoruz. 100 litre suyu da sürdürülebilirliğini sağlamak için geri yeraltına rejenere yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Şimşek, “Tesislerimizde yerli ve yabancı yıllık 50 bin civarı vatandaşımız konaklıyor. Çorum, Tokat, Sivas ve Kayseri illerinden vatandaşlar geliyor. Sorgun kaplıcalarını tercih ediyorlar. Son yıllarda Gaziantep, Samsun ve Ordu gibi illerden vatandaşlar gelmeye başladı. Suyun kalitesini anlayan insanlar geliyor. Memnun olarak Sorgun’dan ayrılıyorlar” ifadelerine yer verdi.

Sorgun’a kaplıcalar için gelen vatandaşların eğlenebileceği alanların artırılması gerektiğini de vurgulayan Başkan Şimşek, “Termale gelen vatandaşlar eğleneceği ve gezebileceği alanlar istiyor. Mesela Kerkenez Harabeleri, Çadır Höyük gibi alanlar termal turizmle birleşince yerli ve yabancı turistlerin Sorgun’u daha çok tercih edecekler. 3-5 yıl içerisinde birkaç turizm tesisiyle birlikte turist sayımızın katlanarak artacağı düşüncesindeyiz” dedi.

Termal suyun faydalarından da bahseden Başkan Şimşek şu ifadelere yer verdi: “Suyumuz son derece şifalı. Özellikle eklem romatizması hastalıklarına, kadın hastalıklarına, cilt rahatsızlıklarına, kalp kaslarının düzgün çalışmasına, astım ve bronşite karşı fayda sağlıyor. Özellikle suyumuzun dinlendirici özelliği var.”

İHA

