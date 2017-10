SORUN DİŞİNİZDE DEĞİL, SİNİRLERİNİZDE OLABİLİR

Yüzün her iki tarafında da bulunan ve çiğnemeyi-konuşmayı sağlayan kaslara hareket veren Trigeminal sinirde oluşabilecek herhangi bir hasar hastanın günlük hayatını olumsuz etkiliyor. İstinye Üniversite Hastanesi Algoloji Bölümü Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Taylan Temel, “Trigeminal nevralji” olarak adlandırılan bu sinir hasarıyla ilgili, “Yemek yeme, konuşma, su içme, sıcak veya soğuk, çok hafif sayılabilecek bir darbe dahi yüzde şiddetli ağrılar başlatabilir. Bu nedenle hastalar yemekten ve içmekten bile uzak durmaya başlar” dedi. Dr. Taylan Temel, hastalıkla ilgili şunları söyledi;







Yüzün her iki tarafında da görülebiliyor

Trigeminal nevraljinin nasıl meydana geldiği net olarak bilinmiyor. Ancak sinire komşu damarlar, kafaya, çeneye, yüze alınan darbeler, uygulanan diş tedavileri zaman zaman bu ağrının nedeni olarak görülebiliyor. Neden ne olursa olsun, sonuç şiddetli ve hayattan bıktıran bir yüz ve baş ağrısı olarak ortaya çıkıyor. Bazen uzun süreli bazen de ataklar halinde ortaya çıkan ağrı, nadiren de olsa yüzün her iki tarafında da ortaya çıkabiliyor ve bu durumda hastanın yaşam kalitesi son derece düşürüyor. Hastalığın tanısı, diş hekimleri, nöroloji uzmanları, beyin ve sinir cerrahisi uzmanları, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları ve algoloji (ağrı tedavisi) uzmanları tarafından konuluyor. Tanının atlanması ise hastalara fayda etmeyen ilaç tedavilerine, sağlam dişlere uygulanan yanlış diş tedavilerine neden olabiliyor.



Radyofrekans en etkili tedavi yöntemi

Trigeminal nevralji tedavisinde en yaygın kullanılan ilaçlar, epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlardır ancak hastaların bir kısmı bu ilaçlardan ya yetersiz fayda görür ya da zamanla ilaç dozu arttırılmasına rağmen görülen fayda ortadan kalkar. Bu durumda ilaç dozunun arttırılması da her zaman yeterli olmayabilir. Sinirin etrafının ameliyatla temizlenmesi işlemi başarı ile uygulanabilir ancak hastaların önemli bir kısmında yeterli rahatlama sağlamayabilir.

Son yıllarda giderek artan şekilde uygulanan radyofrekans tedavisi ise ilaçlardan yeterli fayda görmeyen, cerrahi olarak başarı sağlanamamış Trigeminal nevralji hastaları için ciddi ve uzun süreli rahatlama sağlanıyor. Günübirlik olarak uygulanan radyofrekans işlemi, yaklaşık 1 saat kadar sürüyor, hasta işlemden 1-2 saat sonra taburcu edilir ve ortalama 15-25 gün arasında iyileşiyor.

(Kurum Haberi)