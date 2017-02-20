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Spiker Kiraz’dan iletişim semineri

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde iletişim semineri düzenlendi. Seminerin konuğu TRT spikeri Zafer Kiraz oldu.

Spiker Kiraz’dan iletişim semineri
Seminerde iletişim kavramı ile ilgili bilgi veren Zafer Kiraz, yüz yüze iletişim ve toplum önünde konuşurken yaşanan sıkıntıların önüne geçmek için bazı tüyolar verdi. Etkili iletişimin iknadaki önemine değinen Zafer Kiraz, siyasi aktörlerin de, toplumları etkilemek için bu yöntemleri kullandıklarını belirtti.
Seminer sonrası katılımcılara belge verildi. KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları Müdürü Mürşide Gonca Aslan da Zafer Kiraz’a verdiği bilgiler için teşekkür ederek KAYMEK kurslarında yapılan bir tabloyu hediye etti.
İHA
 
 
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