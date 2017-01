Su kanalında bulduğu köpek yavruları tilki çıktı

Su kanalında yavru halde gördüğü tilkileri köpek sanarak çiftliğine getiren Efe, diğer hayvanlarla birlikte tilkilerine de gözü gibi bakıyor.Beslediği tavus kuşu, posta güvercini, kara kuyruk güvercini, kaz, Tokat tavuğu, Rus finosu ve çoban köpeğiyle birlikte emekliliğin tadını çıkartan 56 yaşındaki Veysel Efe'nin çiftliğinin yeni konukları su kanalında bulduğu tilki yavruları oldu. Altıeylül Mahallesi Yakupköy Mahallesi'nde oturan ve günün büyük bölümünü hayvanlarıyla birlikte geçiren Veysel Efe, "Her türlü hayvan besliyorum burada, bu benim hobim. Posta güvercinlerim var yarıştırıyoruz, Mayıs ayında başlıyor yarışlar ve Kayseri, Sivas'a kadar gittiler. Biz derneğimiz aracılığıyla yarışıyoruz, etap etap devam ediyor ve aşağı yukarı 7-8 etapta Sivas'ı buluyor ve gidip geldikleri hepsi kayıtlı ve tescilli. Yarışlarda posta güvercinlerim Sivas'tan geldi 2 defa birinciliğim var. Ayrıca Süper Kupa Şampiyonuyum üst üste 2 defa olduğu için kuş merakım var. Balıkesir'e özgü Karakuyruklar da var. Bunun yanı sıra tavus kuşlarım var, şimdi tek hedefim kaldı Nisan yada Mayıs ayında bir deve alacağım. Veysel Karani'de deve çok oluyormuş benimde ismim Veysel oradan mı kaynaklanıyor bilmiyorum artık merakım var hayvanları, doğayı çok seviyorum" dedi.Bulduğu köpek yavruları tilki çıktıHayvan sevgisinin en üst safhada yer aldığının altını çizen Efe, hayvanlarla ilgili başından geçen ilginç olayda köpek yavrusu sandığı yavruların tilki yavrusu çıktığını belirterek, "Mayıs ayında su birliğinin suları geldiği zaman sucu çağırdı beni ve köpek doğurduğunu ve yavruların öleceğini söyledi. Ben de baktığımda su sürekli yükseliyor ve 2 ufak yavru suyun içinde dönüp duruyor ve ölmek üzereler. Daha sonra baktığımda bunların tilki yavrusu olduğunu anladım. Ben alarak bu yavruları oradan sıhhatine kavuşturdum. Şu an ben burada bakıyorum onlara fakat büyüdüler bunlar götürüp doğaya saldığım halde bırakmıyorlar şimdi beni, tekrar geri geliyorlar. Ben bunları serbest bırakmama rağmen geceleri yonca biçerken anneleri yanıma geliyor, saldığım halde annelerinin yanına gitmiyorlar benim çiftliğimden gitmiyorlar. Artık bunlarla yaşayacağız gibi geliyor bana. Hayvanlara bakmanın belli bir maliyeti oluyor ben de besleyebilmek için her yıl 6 dönüm buğday ekiyorum" şeklinde konuştu.İHA