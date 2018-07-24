SUDA BOĞULMAYA KARŞI HAYAT KURTARAN 7 İLK YARDIM ÖNERİSİ Yaz sıcaklarının kendini iyice hissettirmesiyle birlikte serinlemek için deniz, havuz, nehir, göl gibi alanların tercih edilmesi bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Özellikle çocukların ve yüzme bilmeyenlerin önlem almadan bu sulara girmesi boğulma olaylarında artışa neden oluyor. Türkiye'de trafik kazalarından sonra en fazla ölüm olayının yaşandığı boğulma vakalarında uygulanabilecek ilk yardım bilgisi hayat kurtarıcı olabiliyor. Doç. Dr. Fatih Büyükcam, suda boğulma olaylarında yapılması gereken ilk yardım müdahaleleri hakkında bilgi verdi.

24 Temmuz 2018 Salı 10:04