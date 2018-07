SUDA BOĞULMAYA KARŞI HAYAT KURTARAN 7 İLK YARDIM ÖNERİSİ

Suda boğulmalarda, nefes borusunun kasılmasıyla akciğerlere su girmektedir. Boğulan kişiye ilk müdahale olarak suni solum ve kalp masajı yapılmalıdır. Saniyelerin bile önemli olduğu bu anlarda suni solunum su içinde de yapılabilmektedir. Ancak derin, boyu geçen sularda bu müdahale pek mümkün olmayacağı için boğulan kişi en hızlı şekilde kıyıya çekilmelidir.Boğulma belirtileri şu şekilde sıralanmaktadır;Nefes almada güçlükGürültülü, hızlı ve derin solunumAğızda balgam toplanması ve köpüklenmeYüzde, dudaklarda ve tırnaklarda morarmaGenel sıkıntı hâli, cevaplarda isabetsizlik ve kararsızlıkBayılmaSuyun içinde oyun oynarken farkında olmadan derin bölgelere gitmek ve dip akıntısına maruz kalarak ayakların altından kum çekilmesi suda boğulma sebepleri arasında en sık görülen nedenlerdir. Bunun yanında yüzme bilmeyenlerin suya girmesi de boğulmalarda önemli bir etkendir. Uzman eğitimi alarak yüzmeyi öğrenmeden suya girilmesi en önemli risk faktörleri arasındadır. Aynı şekilde yüzme bilinse dahi alkollü suya girmek de risk oluşturmaktadır ve ölümlü boğulmalarla sonuçlanan vakalarla sık karşılaşılmaktadır.Özellikle küçük çocuklar yüzme de bilseler, simidi ya da kollukları da olsa suyun içinde zaman geçirdikleri süre boyunca ebeveynlerinin gözetiminde olmalıdır. Aksi takdirde profesyonel eğitim alarak yüzme öğrenmiş çocuklar dahi suyun içinde karşılaştıkları bir problem karşısında panik yapabilmekte ve yüzmeyi denemeden çırpınarak kendini tehlikeye atabilmektedir.İlkyardım kurallarını iyi bilmek ve doğru uygulamak çoğu zaman hayat kurtarmaktadır. Suda boğulan birine karşı uygulanabilecek ilk yardım müdahaleleri şöyle sıralanmaktadır;İlk etapta boğulma tehlikesi yaşayan kişiye can yeleği, can simidi gibi batmaz cisimler atın. Bu materyaller yoksa uzun sopa ve ip gibi araçlara tutunmasını sağlayarak kişiyi çekin.Suda boğulan kişi karaya çıkarıldıktan sonra ilk yapılacak iş her zaman 112 yardım çağrısını yapmaktır. Diğer tüm kurtarıcı müdahaleler bu çağrı yapıldıktan sonra yapılmalıdır. Müdahale sırasında profesyonel ekiplerin olay yerine gelmeleri önceliklidir.Suda boğulma tehlikesi geçiren kişiyi karaya çıkarıp, sırt üstü yatırın. Soluk alıp verdiğini, nabzını kontrol edin, nabız ve solunum var ise hastaya kurtarma pozisyonuna alıp sağlık ekiplerinin gelmesini bekleyin.Kişi giyinik ise yakası ve kemerini gevşetin, takma dişi varsa çıkarın. Islak giysilerini çıkarıp battaniyeye sarın.Eğer kurtarılan kişi soluk alıp vermiyor ve nabzı var ise hızla yardım çağrısı yaptıktan sonra ağızdan ağza yapay solunum yapın, soluk verdiği zaman kişinin başını yana çevirin ve bu hareketi 5-6 kez tekrarlayın. Sonrasında kurtarma pozisyonu verin.Yutulan suyun çıkarılması için iki eliyle hastanın karnının altından tutarak yukarı kaldırın. Bu şekilde hava yolundaki suların boşalmasına yardım edin.Kurtarılan kişinin bilinci kapalı, soluk alıp vermiyor ve nabzı da yok ise sağlık ekiplerinin gelmesi beklenirken kişiye sırtüstü yatar pozisyonda kalp masajı uygulanmalıdır. Kalp masajı dakikada en az 100 defa yapılmalıdır. Yanınızda yardımcı yok ise her 30 kalp masajı sonrasında 2 defa ağızdan soluk verilmelidir. Kalp masajı sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar devam ettirilmelidir. [Kurumsal]