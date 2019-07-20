Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sultan Sazlığı'nda kındıra kesimi başladı

Dünyaca ünlü Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nin bulunduğu bölgede kamış ve kındıra kesimi başladı. Bölgede yapılan sele ve sepet gibi çeşitli süs ve ev aletleri hem yurt içine hem de yurt dışına ihraç ediliyor.

Kayseri'de bulunan ve dünyaca ünlü Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nin bulunduğu bölgede yaşayan vatandaşlar kındıra kesimine başladı. Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde yetişen kamış ve kındıraları işleyerek geçimini sağlayan bölge halkı kındıra kesme sezonunun gelmesiyle hummalı bir çalışmaya koyuldu.



Kesilen sazlık ve kındıralarla sele, sepet gibi ev ve süs eşyaları yapıldığını söyleyen Mustafa Elipınar, "Ben özel bir şirkette işçi olarak çalışıyorum ama boş zamanlarımda Sultan Sazlığı'na gelerek kındıra kesiyorum ve sele-sepet yapıyorum. Eskiden bu kındıralar daha değişik amaçlar için de kullanılırdı ama teknoloji geliştikçe ev eşyası ve süs eşyası da yapılmaya başlandı" dedi.



Kındıra bitkisinden sele ve sepet yapma işini babasından öğrendiğini söyleyen Elipınar, "Benim bu mesleğe merakım vardı ama babam bu meslekte para olmadığı için 'git başka bir meslek öğren' dedi. Bu nedenle gurbete gittim uzun yıllar gurbette çalıştım. Şimdi yaşım ilerleyince memleketime geri döndüm. Bu işleri seviyorum ve boş zamanlarımı değerlendiriyorum" diye konuştu.



Elipınar, Sultan Sazlığı Kuş Cenneti çevresindeki birçok insanın kamış ve kındılardan yaptıkları ürünleri satarak geçimini sağladığını ve kesim sezonunun başlamasının yüzleri güldürdüğünü söyledi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KındıraKAMIŞSultan Sazlığı Kuş CennetiHaberlerHaberKayseri HaberKayseri GündemKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.