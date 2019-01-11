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Sultan Sazlığında Kış Ve Yaşam

Kış mevsiminin ağırlığını hissettirdiği Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Sultan Sazlığı mezrasında yaşayan 67 yaşındaki Nail Çobanoğlu, geçim kaynağı olan hayvanlara bakabilmek için büyük çaba sarf ediyor.

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Soğuk kış mevsiminin tüm zorluklarını hissettirdiği Sindelhöyük Sultan Sazlığı mezrasında yaşayan 7 çocuk babası 67 yaşındaki Nail Çobanoğlu hayvancılıkla geçimini sağlamaya çalışıyor. Zorlu kış şartlarında hayvanları beslemenin daha meşakkatli olduğunun altını çizen Çobanoğlu, yazın balyalar halinde topladıkları yemleri kışın arazide karın üzerine sermek zorunda olduklarını ifade etti.

Kış mevsiminde hayvanların yemlerini koydukları olukların karla dolduğunu anlatan Çobanoğlu, "Oluklar karla dolduğu için yemleri buraya koyamıyoruz. Hayvanların rahat yemesi için karların temizlenmesi gerekiyor. Bu da bizi bir hayli zorluyor. O nedenle balyalar halindeki yemleri arazide karın üzerine seriyoruz ve ayıklamaya gerek kalmıyor. Hayvanlarda rahat rahat yemlerini yiyebiliyor" diye konuştu.

Kaz ve ördeklerin yemlerini ise küreklerle karları temizledikten sonra vermek zorunda kaldıklarını söyleyen Çobanoğlu, "Kış mevsimi bizim için bu şekilde geçiyor" dedi.
67 Yaşındaki Nail Çobanoğlu geçimini sağladığı hayvanlarla ilgilenirken çocukları da kar üzerinde oynayacak ve ata binerek günlerini geçiriyor.
 

İHA

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