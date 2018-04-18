Sultansazlığı kamışları Avrupa'ya gönderiliyor

Erciyes Dağı’nın eteklerinde bulunan ve göçmen kuşların önemli uğrak merkezlerinden olan Sultansazlığı’nda sulak alanda yetişen yaklaşık 4 metre uzunluğundaki kamışlar, köylüler tarafından kış aylarında hasat ediliyor.

Develi ilçesinin Sindelhöyük Mahallesi ile Sultansazlığı Milli Parkı civarında yaşayan vatandaşlar hiçbir zorluğa aldırış etmeden hasat ettikleri kamışları, sazlıktan toplayarak bir süre dinlenmesi için köylerindeki araziye getiriyor. Büyük emeklerle toplanan kamışlar, bahar aylarında makinelerle temizlenip ayrıştırıldıktan sonra kurutuluyor.







Yöre halkı için geçim kaynağı haline gelen kamışlar, yazlık yapıların çatı örtülerinde kullanılmak üzere Avrupa ülkelerine pazarlanıyor.

Kamış ticareti yapan yöre halkından Mehmet Tuna, AA muhabirine, 37 yıldır kamış işiyle uğraştığını ve kamış işlemenin büyük emekler isteyen bir iş olduğunu söyledi.

Türkiye’de kamış işiyle uğraşan en eskilerden biri olduğunu belirten Tuna, şöyle konuştu:





“Sultansazlığı’nda kamış işine ilk ben başladım. Tabii epey zorluklar yaşadık. O zamanlar birçok şeyi bilmiyorduk ama zamanla öğrendik. Önceki tarihlerde çok mal vardı, burada daha çoktu. Traktörlerle filan çalışa çalışa saz üretimi azaldı. 1989’da bir milyon bağ buradan çıkıyordu. O zaman Sindelhöyük’te 2 bin 500 nüfus vardı. Yüzde 80’i de bu kamış işini yapardı. Kamışları kesip buraya getirerek satardı. Biz de burada işleyip yurt dışına gönderirdik. Şimdilerde üretim düştü. Bu geri canlanır mı? Tabi ki canlanır. Ama Çin çıktı piyasaya. Çin nakliyede, gümrükte teşvik verdi. Bu da bizi bayağı etkiledi.”

Kamışın özellikle yazlık yapıların çatı kaplamasında kullanıldığını, yazın serin, kışın da ılık tuttuğunu anlatan Tuna, bununla beraber hasır, püskül ve plaka gibi bu sektörde olan diğer ürünleri de yaptıklarını dile getirdi.

İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Almanya’ya gidiyor







Bu işin emek ve zaman istediğini ifade eden Tuna, şöyle devam etti:

“Kamışların işlenmesi için önce soğuğu yemesi lazım. Bu malzeme soğuğu yedikten sonra ağaçlaşma dönemine girer. Kış aylarında hasat ettiğimiz kamışları, bahar döneminde işliyoruz. Kamışlar sazlıktan geldikten sonra burada piramit haline getiriliyor. Burada biraz soğuk havada bekliyor. Çünkü hem kesmeden önce hem de piramit haline getirildikten sonra soğuğu yemesi gerekiyor. Bekledikten sonra tekrar temizlenerek işleme giriyor ve standart ölçülere getiriliyor. Bu sırada hatalı olanlar çıkarılıyor. Bir balyada 70 bağ bulunur ve bir konteynere 33 balya konulur. Buradan tırlara yüklenir ve Mersin Limanı’na götürülür. Oradan da yurt dışına gider. Türkiye’den Avrupa piyasasına çıkan kamışların yaklaşık yüzde 70’i buradan çıkıyor. İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Almanya gibi ülkelere kamış satıyoruz. Oralarda da genelde çatı için kullanılıyor. Sağlık bir malzeme.” AA