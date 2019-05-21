Süne ile mücadele için 180 bin parazitoit salımı yapıldı

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, konu ile ilgili olarak verdikleri bilgilerde, "İlimizde her yıl yaklaşık 2.000.000 da. hububat alanında hububatın ana zararlısı olan süne sürveyleri yapılmakta, sürveyler sonunda yaklaşık 350.000-400.000 da alanda süne yoğunluğu ilaçlama eşiğinde (7 nimf/m) tespit edilerek bu alanlara ilaçlama ilanı verilmektedir. Sünenin doğada üremesini sınırlayan faktörlerin başında besin, ekolojik faktörler ve doğal düşmanlar çok önemli rol oynamaktadır. Sünenin doğada çoğalmasını engelleyen pek çok parazitoit ve predatörler vardır. Bunların içinde en önemlisi yumurta parazitoitleri (Trissolcus spp)'dir. Bu amaçla Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü laboratuvarlarında üretilen yumurta parazitoiti (Trissolcus spp) getirtilerek doğada mevcut olan populasyonu artırmak amacıyla salımı yapılmıştır. Salım yapılan parazitoit sayısı 163.240 adet parazitli yumurta, 17.000 adet parazitoit ergini olmak üzere toplam 180.240 adettir. Salımlar Pınarbaşı, Bünyan, Tomarza ve Kocasinan İlçelerinde 50 şer dekarlık buğday alanında dekara yaklaşık 700-1000 adet gelecek şekilde yapılmıştır" bilgisini verdi.







Kocasinan İlçesi Salur Mahallesinde yapılan salım işlemine İl Müdürü Mustafa Şahin, Müdür Yardımcısı Ayhan Temiz, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Muzaffer Adıyaman, Kocasinan İlçe Müdürü Mehmet Demirbaş, Salur muhtarı, üreticiler ve teknik personel katıldı.







