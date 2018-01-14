Bilgi Yurdu Gençlik Eğitim ve Kültür Derneğinde düzenlenen konferansta Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Aksoy, aslında Türk soyundan gelen Sungurların, Türk tarihine önemli katkıları olduğunu dile getirdi.

Doç. Dr. Aksoy, “Kayseri’de bulunmamızın amacı Sungurlar hakkındaki yazdığımız bir kitaptır. Sungurların dünden bugüne geçmişi işleniyor. Sungurlar Türkiye’nin ve Türk Dünyasının çeşitli yerlerinde olan bir oymaktır. Türk Tarihinde önemli hizmetlere olmuş, mesela Bağdat, Konya ve Kayseri ‘de bir çok tarihe medrese ve hanla hamamlar Sungurlardan kalmadır. Özellikle Konya’da ki Karatay Medresesi Türk Kültürüne büyük katkıları olmuştur. Sungurlar hakkında yapılan bazı çalışmalarda samimi olarak açıklarsak tarihi bilgilerle ilgisi olmayan şeyler anlatılıyor. Oysa Sungurlar tarihten beri Türk’tür ve Türk kültürüne hizmet etmiş köklü bir oymaktır” dedi.

Aksoy, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.