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Sünneti hafife almayın

Dünyam Hastanesi Genel Cerrahi bölümünden Op. Dr. Kadir Dicle, ailelere ‘Sünneti hafife almayın’ uyarısında bulunarak, hastane dışında yapılan sünnetlerin komplikasyonları ile mücadelenin daha zor olduğuna dikkat çekti.

Sünneti hafife almayın
Op. Dr. Kadir Dicle, “ Sünnet önemli bir cerrahi işlemdir. Basite alınacak bir işlem değildir. Bütün cerrahi işlemlerin komplikasyonlarına sünnet de sahiptir. Bundan dolayı toplu yapılan sünnetler ve steril olmayan ortamlarda yapılan sünnetlerin komplikasyonları fazladır. Sünnet ameliyat hanede yapılmalıdır. Yeni doğandan bir aylık olana kadar ameliyathane şartlarında yapılır. Muayene yapılmalı. İdrar yolarında problem, anatomik sıkıntısı var mı yok mu kontrol edilir” dedi.
Op.Dr. Dicle, “Cerrahi tekniğin de çeşitlilik vardır. Bunlar sünnetin iyileşmesinde önemli rol oynar. Cerrahi müdahalede bulunarak anatomik bir bozukluğa izin vermemek gerekiyor” diyerek şunları söyledi:
“Cerrahiden sonra yapılan sargı ne sık ne de gevşek olmalı. Sık olursa çocuk idrarını yapamaz, gevşek olursa sargı vaktinden önce düşer. Bunlara dikkat edilirse iyileşme dönemlerindeki komplikasyonlar minimuma indirilmiş olur. Ulaşılabilir bir cerrahi ekibe yapılmalı. Toplu sünnetlerde yapılan cerrahide toplu olarak yapıldığı için sterilliğe dikkat edilmez ve cerrahi ekibe ulaşmak güç olacağından, oluşabilecek komplikasyonlara müdahale etme konusunda sıkıntılar yaşanabilir. Bundan dolayı sünnet basite alınmamalı. Cerrahi bir ekibin bu işi yapması gerekir. Steril olarak ameliyathanede yapılmalı.
Sünnet derisinde sıkışıklık, idrarını yaparken zorlanma varsa erken dönemde yapılabilir. Sünnet yapımı aşamasında aileler genel anesteziden çekiniyorlar. Genel anestezi 10 dakika kadar veriliyor ve herhangi bir zararı yoktur. Yeni doğanda ise lokal anestezi ile yapıyoruz. Hastane dışında yapılan sünnetlerin komplikasyonları ile mücadele etmek daha zordur. Dolayısıyla sünnet hafife alınacak bir işlem değildir.”
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