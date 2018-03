SÜRESiZ NAFAKA MAĞDURLARI HAKLARINI iSTiYOR

“Yoksulluk nafakası” adı altında uygulanan süresiz nafaka, 1988’den önce 1 yıl olarak uygulanıyordu. 743 sayılı medeni kanuna göre erkeğin, yoksulluk durumu olan eski eşine nafaka ödeme süresi 1 yıl ile sınırlandırılıyordu. 4 Mayıs 1988 tarihinden bu yana eski eşe ödenen nafaka süresi, ömür boyu olarak standartlandırıldı.



29 YILDIR YÜRÜRLÜKTE

29 yıldır yürürlükte olan kanun binlerce ‘nafaka mağduru’ meydana getirirken, mağdurlar seslerini duyurmaya çalışıyor. Aile Bakanlığı’nın dahi tepki gösterdiği konuya ilişkin şu ana kadar herhangi bir adım atılmış değil.



"EVLENEMİYORUZ"

ATV Haber'den Özlem Aktay'a konuşan süresiz nafaka mağdurları yaşadıklarını anlattı. Evlenemediklerini, evlenseler de sürdüremediklerini söyleyen mağdurlar şöyle konuştu:

"Mutlu bir evlilik yapsak da her geçen gün bozulmaya doğru gidiyor.", "Her mahkeme kağıdı geldiğinde sıkıntı yaşıyoruz, gerekli gereksiz eşimle tartışıyoruz. Benim evliliğim de tehlikede."



ÖMÜR BOYU PRANGA

Boşanan erkeğin eski eşine ömür boyu yüksek miktarlarda nafaka ödemesini öngören kanunlar; nafaka alan kadının bu haktan faydalanabilmek için bir daha evlenmemesine, nafaka ödeyen erkeğin ise ömrü boyunca ödemek zorunda kaldığı nafakanın mali külfetinden dolayı yeni yuva kuramamasına neden oluyor.



ÖDEYEMEZSE HAPİS

Süresiz yolsulluk nafakasına göre erkek, kadının talebi olması durumunda bir gün evli kalmış olsalar dahi eski eşine her ay belirli bir bedelde nafaka ödemek zorunda.

Kadın, evlenmediği ve sigortalı bir işe başlamadığı takdirde eski eşinin nafakasını ölene kadar alma hakkına sahip oluyor.

Her ay düzenli olarak ödenmesi gereken nafaka ödenmez veya gecikirse mahkemeye ulaştırılan şikayet sonucu erkeğe 3 ay hapis cezası uygulanıyor.



HAPİSTEN ÇIKTIKTAN SONRA DA KURTULAMIYOR

Nafakasını ödeyemeyen ve hapis yatmış bir suçlu damgasını yiyen erkek, 3444 ve 4721 sayılı kanunların elinden cezaevinden çıktıktan sonra da kurtulamıyor. Kişi, hapiste iken borçları; avukat, mahkeme, icra masrafları ve faizi ile birlikte hanesine yazılıyor.

3 ay hapis yatıp çıkan erkek, biriken bahse konu borçları ödeyemediği takdirde tekrar üç ay hapis cezasına mahkum ediliyor. Ödeyememe durumunda hapis cezaları tekrarlanarak ömür boyu sürüyor.

Öfke patlamalarına neden olan söz konusu durum sonucunda maddi zorluklar yaşayan erkeklerin eski eşini öldürüp ardından intihar etmesi vakalarının sıkça yaşanmasına sebebiyet veriyor.



Adalet Bakanlığı, batıdaki bazı uygulamaları şöyle özetlemişti:

ALMANYA

Nafakanın süresi; yaş, sağlık durumu, işi, eğitimi, müşterek çocuğun bakımı ve hakkaniyet ilkesinin dikkate alınması sonrasında belirlenir ve süreli veya süresiz olabilir. Nafaka alan eş, meslek edinmekle sorumlu tutuluyor.



AVUSTURYA

Kusurlu veya ağır kusurlu taraf, belli şartlarda boşanmadan sonra nafaka öder. Prensip olarak, nafaka bir süreye bağlı olmadığı gibi nafaka miktarı da belli bir süre sonra indirilemez. Kusura dayalı olmayan boşanmalarda nafaka belli bir süreye tabi.



BELÇİKA

Yoksulluk nafakasının süresi, kural olarak, evlilik süresini geçememektedir.



FRANSA

Boşanma durumunda ekonomik durumu kötüleşen eşe kural olarak götürü bir nafaka şekli öngörülmüş olup, bu nafaka miktarı bir defada ödenmediği takdirde hâkim tarafından belirlenecek ve 8 yıla kadar uzayabilecek süre içinde ödenebilecektir.



HOLLANDA

5 yıldan az süren evliliklerde, nafaka evlilik süresiyle sınırlı. 5 yılın üzerindeki evliliklerin boşanmayla sonuçlanması halinde nafaka yükümlülüğü en fazla 12 yıl sürebilir.



İNGİLTERE

Nafaka hükümleri konusunda hakim çok geniş bir takdir yetkisine sahip. Mahkeme periyodik ödemenin ne zaman başlayacağını ve ne zaman sona ereceğini kendisi takdir edebiliyor.



ABD

ABD’de nafakaya dair yasalar eyalete göre değişiklik göstermekte. Örneğin New York’ta hakim yoksulluk nafakasına süresiz olarak karar verebilmekte. Süreli yoksulluk nafakasında ise kanunda 20 kriter yer almakta. Hakim bu kriterleri olaya uygulayarak nafakanın miktarını ve süresini belirleyebilmekte.