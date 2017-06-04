Tabip Odası’ndan intern doktorlara iftar

Özel bir restoranttaki yemeğe Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Kayseri Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ömer Özyurt, Önceki Tabip Odası Başkanları Op. Dr. Yunus Yıldızkan, Op. Dr. Halil İbrahim Gürel, Doç. Dr. İbrahim Ketenci, Prof. Dr. Suat Öktem, Kayseri Tabip Odasının yönetim kurulu ve yetkili kurulları, Kayseri Tabip Odası Tıp Öğrenci Kolu Başkanı İnt. Dr. Ömer Oğuzhan Ünsal, bugüne kadar Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Dernekleri başkanlığı yapmış hekimler ve çok sayıda Tıp Fakültesi Öğrencisi katıldı.











Yemek sonrası Prof. Dr. Hüseyin Per, misafirlere geçmişten geleceğe önceki Tabip Odası Başkanları ve öğrencilerle bir arada olmaktan mutlu olduklarını, Erciyes Üniversitesi Mezunu olmaktan gurur duyduklarını söyledi ve misafirlerin Ramazan ayını kutladı. Rektör Prof. Dr. Muhammed Güven ise öğrenciler ve misafirlerin Ramazanını kutlayarak birlik ve beraberlik içinde olmanın önemini ifade ederek, programa emeği geçenlere teşekkür etti. Önceki Tabip Odası Başkanlarından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız da intern doktorların koordinatörü Prof. Dr. Levent Avşaroğlu'na teşekkür için plaket takdim etti. Önceki Dönem Başkanı Prof. Dr. Suat Öktem tarafından Dr. Selim Ekinciye 2000 yılından beri Tabip Odasına hizmetlerine yönelik teşekkür ederek Tabip Odası adına plaket sundu.

Kayseri Tabip Odası Tıp Öğrenci Kolu Başkanı İntern Dr. Ömer Oğuzhan Ünsal, Tıp Öğrenci Kolunun 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Anıtkabirde, 19 Mayıs’ta Samsun'da 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği ile programlar yaptıklarını söyleyerek, Tıp Öğrenci kolu olarak bilimsel toplantılar yanında sosyal programlar yapmaya devam edeceklerini söyledi.

(Kurum Haberi)