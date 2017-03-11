Tabip Odası’ndan resim yarışması



‘İnsan ve Sağlık’ konulu resim yarışmasına katılan onlarca eser arasında dereceye girenler için Galeri Mosa’da ödül töreni düzenlendi.

Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, törenin açılışında yaptığı konuşmada, “Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Galeri Mosa ile ortak düzenlediğimiz yarışmamıza oldukça büyük ilgi gösterildi. Seçici kurul birbirinden güzel eserler arasında seçim yapmakta zorlandı. Ancak he yarışmanın kazananları olduğu gibi bu yarışmada da dereceye giren eserler var. Kazanan katılımcıları tebrik ediyorum” dedi. Daha sonra Erciyes Üniversitesinin kurucu öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Öztürk açılış konuşması yaptı.

Ödül töreninde Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurdan Gökçe ve Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Erhan Biçer ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Adnan Öztürk dereceye girenlere ödüllerini verdi.





Yarışmada dereceye girenlerin isimleri

Birinci: “Su/Hayat” konulu eserle Yasemin Çınar- 2 Bin TL

İkinci: Sağlıklı bir yaşam” konulu eserle Burak Erim- Bin 500 TL

Üçüncü: “Arınma” konulu eserle Derya Abana- Bin TL

Mansiyon ödülleri ise; Murat Duyku, Volkan Lafçı, Dilan Ay - 500’er TL

Kurum Haberi

