Tabip Odası’nın eğitim seminerleri sürüyor

Ellerinizi sık sık sabun ve su ile yıkayın

Grip olduğunu bildiğiniz insanlardan uzak durun

Başta riskli gruplar olmak üzere her yıl grip aşısı yaptırın

Nefes almakta güçlük yaşıyorsanız veya nefes darlığınız varsa

Göğsünüzde veya karnınızda ağrı veya baskı hissi varsa

Ani baş dönmeniz oluyorsa

Bilinç bulanıklığı yaşıyorsanız

Şiddetli kusmanız varsa

Hızlı nefes almaya başlarsa veya solunum sıkıntısı çekiyorsa

Cilt rengi mavi veya mora dönüşmeye başlarsa

Yeterli miktarda sıvı içmiyorsa

Uyanamıyor veya sizinle etkileşime geçmiyorsa

Mutsuz ya da kucağınıza almanızdan memnuniyet duymuyorsa

Grip belirtileri azalmışken tekrar ateşi çıkmaya başlamış ya da öksürmeye başlamışsa

Ateşle birlikte döküntüleri de varsa

50 yaş ve üstü yetişkinler.

Bakım evlerinde ve diğer uzun süreli bakım kurumlarında yaşayan insanlar.

Kronik akciğer veya kalp rahatsızlığı olan yetişkinler ve çocuklar. Buna astımlı çocuklar dahildir.

Diyabet veya böbrek hastalığı gibi kronik hastalıkları olan yetişkinler ve çocuklar.

HIV enfeksiyonu olan veya organ veya kök hücre nakli yapılan yetişkinler ve çocuklar.

Uzun süreli aspirin tedavisi alan çocuklar ve gençler (6 ay ila 18 yaşarası).

İnfluenza mevsiminde hamile kalacak kadınlar.

Yüksek riskli bireylere influenza bulaştırabilecek yetişkinler ve çocuklar. Buna sağlık çalışanları, huzurevinde çalışan işçiler, evde sağlık çalışanları ve yüksek riskli bireylerle aynı evde yaşayan insanlar.

Kayseri Tabip Odası tarafından Geriatri Merkezi’nde düzenlenen seminerde konuşan Prof. Dr. İlhami Çelik, gripin, ateş, öksürük, kas ve eklem ağrıları ve diğer belirtilere neden olabilen bir enfeksiyon hastalığı olduğunu ifade ederek, “H1N1 ve kuş gribi de dahil olmak üzere gripin değişik biçimleri vardır. Tüm grip etkenleri virüstür ve antibiyotikler işe yaramaz. Grip, genellikle Kasım ve Nisan ayları arasında görülür. Tıptaki adı influenzadır” dedi.Gribin en sık gözlenen belirtilerinden bazılarının “Ateş, öksürük, baş ağrısı veya kas-eklem ağrıları. Daha az görülen belirtiler ise boğaz ağrısı ve burun akıntısıdır.” diyen Çelik, “ Grip tehlikeli olabilir. Yaşlı, çocuk ve kronik kalp, akciğer, böbrek, kanser, şeker hastaları gibi riskli kimselerde ve gebelerde başta pnömoni olarak bilinen ciddi bir akciğer enfeksiyonuna neden olabilmektedir. Bu durumlarda ölümcül olabilir.” dedi.Prof. Dr. İlhami Çelik, seminer de şu bilgileri verdi:Grip olduğunu düşünüyorsanız, evde kalın, dinlenin ve bol miktarda sıvı tüketin. Ateşi ve ağrıları gidermek için ağrı kesici-ateş düşürücüalabilirsiniz.18 yaşından küçük çocuklara aspirin veya aspirin içeren ilaçlar vermeyin. Aspirinçocuklarda Reye Sendromu diye bilinen ciddi bir soruna neden olabilir.Grip olan kişilerinçoğu 1-2 hafta içinde kendiliğinden iyileşir. Ancak şu durumlarda doktorunuza başvurmalısınız:Ateşiniz kendiliğinden düştükten 24 saat sonrasına kadar işinize veya okulunuza gitmeyin. Öksürdüğünüz veya hapşırdığınızda daima ağzınızı ve burnunuzu dirseğinizin iç kısmında tutun.Evet, grip olan insanlara antiviral ilaçlar denilen ilaçlar verilebilir. Bu ilaçlar hastalandıktan sonraki ilk 48 saat içinde alınırsa grip belirtilerini kısa sürede iyileştirebilir. Gribe yakalanan herkese antiviral ilaç verilmesi gerekmez. Buna doktorun karar vermesi gerekir. Grip etkeni virüsler olduğundan antibiyotikler fayda sağlamaz hatta zararlı olur.Grip aşısı, altı ay ve daha büyük herkes için önerilir. Aşı özellikle aşağıdaki gruplara yapılmalıdır: