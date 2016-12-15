Tahammülsüzlük fiziksel istismarı artırıyor Uzm. Dr. Fatih Hilmi Çetin, yaşanan olumsuz olayların tahammül gücümüzü azalttığını, bu yüzden aile bireylerinin 2 saat ağlayan bir bebeğe bile dayanamayıp fiziksel istismar uyguladığını söyledi.

Erciyes Üniversitesi PDR Kulübü tarafından 'Çocuk istismarı ve ihmali' konulu konferans düzenlendi. ERÜ Eğitim Fakültesi Seminer Salonu'nda düzenlenen konferansa, Kayseri Çocuk İzlem Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Fatih Hilmi Çetin konuşmacı olarak katıldı. Konferansta konuşan Çetin, engelli çocukların daha çok fiziksel istismara maruz kaldığını söyledi.



Çetin, "Psikiyatrik problemi olan anne ve babalarda ve depresyon geçiren anne ve babalar ülkemizde çok. Çünkü, psikososyal risk çok. Fakirlik var. Ülkede yaşanan olaylar son dönemlerde çok fazla. Bu kadar çok risk faktörü olan bir yerde yaşayan insanların da depresyona girme ihtimali fazla ve tahammül gücü az. Tahammül gücü de az olunca 2 saat ağlayan bir bebeğe dayanamayıp fiziksel istismarda bulunabiliyor. Aile içinde anne ve baba arasında bir saygı ve sevgi olmadığından çocuklara tahammülleri az oluyor. Bunları hemen hemen her istismarda görüyoruz. Özürlü çocuklarda, istenmeyen gebelik sonucu dünyaya gelen çocuklar, özel bakım gerektiren çocuklar ve hiperaktif çocuklarda fiziksel istismar daha fazla oluyor" ifadelerini kullandı.

İHA

