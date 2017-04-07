Takılan stent sayesinde kangren olmaktan kurtuldu

Daha önce dinlenerek 50 metre yürüyebildiğini ancak bacak damarlara stent takılmasından sonra 1 kilometre yürüdüğünü belirten 57 yaşındaki Ahmet Şenel, ‘‘Kahvehane çalıştırdığım dönemlerde yürümekte zorluk çekiyordum. Hastaneye başvurdum bacak damarlarıma stent atılması gerektiğini söylediler. 50 metre yürüdükten sonra durmak zorunda kalıyordum şimdi ise 1 kilometre yürüyebiliyorum. Doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bacağımın kesilmesine çocuklarım çok üzüldü. Kayseri’ye gidip ameliyat olmamı istedi çocuklarım ama ben burada doktorlarıma güveniyorum onların sayesinde eski durumuma kavuştum.’’ dedi.



Bacağı kesilebilirdi

Hastanın bacak damarlarında daralma olduğunu belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Etli, hastanın bacağına stent takılmasaydı ayağının belli bir süreden sonra kangren olup belki kesilmeye kadar gidebileceğini söyledi.

Bacak damarı genişlemesinin özellikle şeker hastası ve sigara kullanan hastalarda görüldüğünü ifade eden Etli şunları söyledi:

‘‘Ahmet bey bize başvurduğu zaman ayaklarında ağrı ve 50 metrede bir dinlenme şikayeti vardı. Biz hastamızı yatırdık, öncelikle bir bacak anjiyosu yapmak istedik oda kabul etti. Hastamızı yatırdıktan sonra bacak anjiyosu çektik sol ana iliak arterin daraldığını yüzde 80-90 oranda bir daralma olduğunu tespit ettik bunun üzerine stent takmaya karar verdik. Gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra stent işlemi için hastamızı yatırdık yaklaşık 40 dakika süren bir işlemle operasyonu başarıyla tamamladık. Eğer stent takmasaydık hastanın 2 ameliyat olması gerekiyordu. Ameliyatta karın bölgesinden bacağına suni damarla kan taşımamız gerekiyordu, eğer stent takmasak hastamızın ayağı belli bir süreden sonra kangren olup belki kesilmeye kadar gidebilecekti. Biz stent tercih ederek öncelikle ilaçlı balonla damarı genişlettik daha sonra stent işlemini yapmaya başladık ve oldukça dar olan damarın genişlediğini gördük, böylelikle ayağına kan gelmeye başladı. Önceden 50 metrede dinlenme ihtiyacı hissederken şu anda normal yürüyüşüne devam ediyor hiçbir sıkıntı yok birkaç kilometre yürüyebiliyor. Ayrıca stent taktığımız için hastanede 1 gece kaldı, ertesi gün hemen işinin başına dönerek hem iş gücü kaybını azalttık hem de hastanın konforunu sağladık. Başarılı olması bizleri de oldukça mutlu etti.’’

İHA

