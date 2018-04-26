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Talasemi ve lösemi hastaları için kermes

Kilim Sosyal Bilimler Lisesi tarafından talasemi ve lösemi hastaları için kermes düzenlendi.

Talasemi ve lösemi hastaları için kermes
Düzenlenen kermeste Talasemi ve Lösemililer Derneği'nin meslek kursunda yapılan eserler sergilendi. 30’a yakın hasta ve ailesinin katıldığı etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinlikte Kocasinan Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri Öznur Albayrak ile Şerife Küçükgöncü meslek kurslarındaki yaptıkları özellikle Nevşehir-Soğanlı bebekleri büyük ilgi gördü. Dernek üyelerinden Bekir Güngör isimler yazarak çocukları mutlu etti. Ayrıca Gülsen Gözeler, hazırladığı ebru malzemelerinden öğrencilere ve hasta çocuklara ebru resmi yaptırdı. Kermesin açılışında konuşan Dernek Başkanı Faruk Başdemir, okula ve öğrenci-öğretmenlere sosyal sorumluluk projesine verdikleri destekten dolayı yürekten teşekkür ederek diğer kurumlardan da bu tür projeleri beklediklerini söyledi. Başdemir; "Hasta ve ailelerimiz için hazırladıkları etkinlik çok başarılı idi. Sosyal sorumluluk projesine imza atan Ülkü Gözbaşı hocayı 'yılın öğretmeni' seçtik. Hem okulumuz hem de değerli müdür ve öğretmenleri ile öğrencilerimizin hastalarımıza unutulmaz anılar yaşattıkları için kendilerini kutluyor onlarla gurur duyuyoruz. Tüm kurumları bu tür faaliyet ve sosyal sorumlulukta görmek istiyoruz" dedi. 
Etkinlikte düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere madalyaları takıldı. Ayrıca katılan ailelere de çeşitli ödüller takdim edildi. Öte yandan etkinlikte 'Yılın Annesi', 'Yılın Babası', 'Yılın Doktoru', 'Yılın Hemşiresi' de seçildi. 
İHA
 
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