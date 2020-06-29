Tarım arazilerinde hummalı çalışma sürüyor

Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Sildelhöyük mahallesinde yaşayan ve tırpan ile yonca biçen 44 yaşındaki Mükremin Öter, “İlçemizde bazı ürünlerin hasat zamanı geldi. Bu nedenle yaz mevsiminde yoğun bir çalışma dönemine girdik” dedi.



“Günümüz şartlarında hasatlar artık teknolojik imkanlarla yapılıyor. Hasat bu şekilde daha kolay oluyor” diyen Öter, “Ben ise yoncaları tırpan ile biçiyorum. Benim arazimde ceviz, erik, şeftali, kiraz ve vişne gibi 190’a yakın meyve ağacı olduğu için bu ağaçlara zarar vermemek adına hasadı makinelerle yapmıyorum.



Özenle baktığım ve ürünlerini toplamaya hazırlandığım meyve ağaçlarına zarar vermemek için hasadımı tırpan ile yapıyorum” diye konuştu.







