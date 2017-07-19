Gebelerin tatil yapmasının sakıncalı olduğuna dair kanının yanlış olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Mustafa Taş, bazı hususlara dikkat edildiği sürece gebelerin tatile gidebileceğini ifade etti. “Gebeler hasta değildir” diyen Yrd. Doç. Dr. Mustafa Taş, “Gebelikte yaz ayları havuzla, denizle, istirahatle; kendine ve karnındaki bebeğe vakit ayırarak güzel geçirilmesi gereken günlerdir. Tatil her gebenin hakkıdır. Kesinlikle ben gebeyim diye eve kapanmamak gerekir. Mutlaka tatilin keyfini çıkarmak gerekir. Yüzme, havuz, deniz, altında kalmamak şartıyla güneş ve dolayısıyla tatil serbest” şeklinde konuştu.



11.00-16.00 arası güneşe çıkılmamalı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Taş, tatile giden gebelerin dikkat etmesi gereken hususları şöyle sıraladı:

“Sıcakta çok kalmamalı. Güneşin tepede olduğu saat 11.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkmamak, istirahat etmek gerekir. Aynı zamanda alt bölgede ödem nedeniyle şişlik oluşmaması için ayakların da çok sallanmaması gerekir.”



Su miktarı artırılacak, tuz miktarı azaltılacak

“Su tüketiminin artırılması da gerekir. Çünkü terleme ile su ve tuz kaybımız çok fazla oluyor, bu da tansiyon düşüklüğüne neden oluyor. Bu da gebelerde çok sık karşılaşılan baygınlık hissine neden oluyor.”



Havuz serbest ama deniz daha iyi

“Gebeler havuza ve denize de girebilir. Ancak havuz seçiminde çok kullanılmayan, çocukların girmediği ‘relaks havuzlar’ tercih edilmelidir. Buralarda daha temiz olduğunu düşündüğümüz sabahın erken saatlerinde yüzülebilir. Deniz tamamen serbesttir ama gebenin yanında mutlaka bir kişi daha olmalıdır. Çünkü gebelikte istemsiz kramplar çok görülür bu da yüzme sırasında sıkıntıya neden olur.”



Güneşlenmek yasak

“Gebelikte kesinlikle güneşlenilmemelidir. Ne kadar yüksek faktörlü kremler kullansak da gebelikte güneşlenmeyi çok önermiyoruz. Çünkü gebelikte melanin adını verdiğimi hormonun salgılanmasının artmasına bağlı olarak pigmentasyon artıyor. Bu da lekelenmeyi artırıyor. Bundan dolayı gebeler gölgede kalmalı, güneşe maruz kalmamalı, gölgede bile yüksek faktörlü güneş kremi kullanmalı.”



Yeşillikler bol yıkanmalı, etler çok pişmiş olmalı

“Gidilen oteldeki yeşilliklerin ve salata malzemelerinin iyi yıkanmış olmasına dikkat edilmeli. Çünkü bunlardan bulaşabilecek bazı bakteri ve parazitler var. Tüm sebzelerden alıp tekrar yıkamakta fayda var. Kırmızı etlerin iyi pişmiş olması, içerisinde pembeliklerin olmamasına dikkat edilmeli.”



Dönüş yolunda dikkat

“Dönüş yolunda da uçakla seyahat ediyorsak 28 hafta sonrası raporu alınmalıdır. Araçla seyahat ediliyorsa da, 2 - 2 buçuk saatte bir 5’er dakikalık yürüyüş yapacak biçimde mola verilmesi gerekiyor. Ayağımızı hafif yukarıda tutmaya özen göstermek lazım. Çünkü gebelikte şişlikler çok görülür.”