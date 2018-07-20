Tatilde Gözleri Tehdit Eden 6 Alışkanlık

Güneşin zararlı ultraviyole ışınları gözlerde batma ve yanmanın yanı sıra katarakt oluşumuna ve sarı nokta hastalığına yol açabiliyor. Bu nedenle güneş ışınlarının en etkili olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında mümkünse dışarıya çıkmayın. Eğer güneşe çıkacaksanız geniş sperlikli şapka ve güneş gözlüğü kullanmayı ihmal etmeyin.



Güneş gözlüklerinde dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, gözlük camlarının ultraviyole ışınlarını bloke edebilir özellikte olmaları. Unutmayın ki güzel görünümlü, ancak ultraviyole koruyuculuğu olmayan güneş gözlükleri zararlı olan ultraviyole ışıklarının göze daha fazla girmesine neden olacaktır. Bunun yanı sıra ultraviyole ışınları çevreden de yansıdığı için yanları kapalı ve yüzü saran güneş gözlüklerini kullanmanızda fayda var. Gözlüğün yüzünüze tam oturduğundan da emin olun. Günlük yaşantınızda numaralı gözlük kullanıyorsanız yaz aylarında numaralı güneş gözlüklerini tercih etmelisiniz.



Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehdi Süha Öğüt kontakt lenslerin dikkatsiz kullanımının da yazın göz enfeksiyonlarına neden olabileceği uyarısında bulunarak şu bilgileri veriyor: "Kontakt lensle havuza veya denize girmek, enfeksiyona yol açan etkenlerin lense yapışmasına ve göze bulaşmasına yol açabiliyor. Bu nedenle mümkünse kontakt lensle denize ve havuza girmeyin. Deniz ve havuzda numaralı yüzme gözlükleri kullanabilirsiniz. Yüzme gözlüğü aynı zamanda havuzların hijyeni için kullanılan kimyasal maddeler nedeniyle gelişebilen alerjiye karşı da etkili olacaktır. Kontakt lens kullanmanız gerekiyorsa günlük lensler tercih etmeli ve üzerine yüzme gözlükleri takmalısınız. Bu lensler havuza ve denize girilse de hemen atıldığı için enfeksiyon riski azalıyor."



Gözdeki makyaj malzemeleri ve güneşten korunmak için kullanılan kremlerin göz çevresine yaklaştırılmaları bu maddelerin güneş altında eriyerek göze temas etmesine sebep oluyor. Bu durum da gözlerde kızarıklık, batma, kaşıntı, sulanma gibi yakınmalara yol açıyor.



Klima gözyaşının normalden daha fazla buharlaşmasına, bunun sonucunda da gözlerde kuruluk, yanma, batma, kaşıntı ve bulanık görme gibi sorunlara yol açabiliyor. Prof. Dr. Mehdi Süha Öğüt bu sorunla karşılaşmamak için klimalı ortamda havayı nemlendiren cihazlardan yararlanmak gerektiğini belirterek, "Eğer yakınmalarınız devam ediyorsa bir göz hekimine danışmak ve gerekirse suni gözyaşı damlaları kullanmak yararlı olacaktır" diyor.



Kumsalda, oyun parkı ve kum havuzlarında yetişkinler ile çocukların gözlerine kum kaçması sıklıkla karşılaşılan bir tablo. Bu durumda gözler kesinlikle ovuşturulmamalı ve bol suyla yıkanmalı. Eğer gözde kızarıklık, sulanma, batma ve çapaklanma oluyorsa bir göz hekimine muayene olmak gerekiyor.[Kurumsal]

