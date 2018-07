Tatilin Faturası Şezlong Göbeği Olmasın

Uzun süre güneşte kalma, terleme ve sağlık sız beslenme sonucunda vücutta ciddi miktarda sodyum, potasyum, magnezyum gibi minerallerle birlikte sıvı kaybı meydana gelir. Kahve ve aşırı çay içmek, alkol tüketmek vücuttan su kaybını artırır. Sıcak yaz gününde soğuk içeceklere artan ilgiyle beraber yüksek kalorili alkol veya şekerli içecekleri tüketmek yerine soğuk bitki çaylarını tercih ederek fazla kalori alımını önlemiş olursunuz.Tatilde genelde havuz kenarının vazgeçilmezlerinden biri fast food yiyeceklerdir. Bir hamburgerin ortalama 660 kaloriye sahiptir. Yanında orta boy bir kola tercih ettiğinizde aldığınız enerji 830 kcal olacaktır. Yanına bir de orta boy patates kızartması eklersek toplamda 1165 kalori alınmış olur. Ketçap ve mayonez tüketmezseniz fazladan 88 kcal almamış olursunuz. Oysa bir ana öğünde 450-500 kalori almak gerekir. Fast food bir mönü ile fazladan 800-850 kalori almış olunur. Bu kişiye 85-90 gram yağ artışı ile geri döner. Bu rakamlar sadece bir öğün için, akşam yemeğinde de tercihiniz fast-food ve alkollü içecekler olursa aldığınız yağ miktarı iki katına çıkar ve kiloda 228-240 gram artış olur. Bir günde fazladan alınan kalori miktarı bir haftalık tatilin sonunda size 1.5-2 kilo artışı olarak döner.Serinlemek için içtiğiniz şeker içeren kokteyller 200-260 kcal, bira 215 kcal, tatlılardan waffle 520 kcal, 2 top dondurma 200 kcal içerir. Tatil sizin ruhunuzu dinlendirirken yoğun tatlı kaçamakları ile birlikte vücudunuza 2.5-3 kg getirir.Vücutta kaybedilen sıvıyı yerine koymak ve sıvı kaybını önlemek için günde 2.5-3 litre su tüketin. Aldığınız diğer sıvıları su yerine koymayın. İçtiğiniz her çay, kahve için fincan başına birer bardak daha su tüketin. Alternatif olarak şeker ilavesiz limonata, soğuk bitki çayları ile sıvı alımınızı artırın. Tatil boyunca hafif ve sulu gıdalar tercih etmeniz hem sindirim sisteminizi rahatlatacak hem de yüzme ve yürüyüş yaparken kolaylık sağlayacaktır. Formda kalabilmek için kızartma, aşırı yağlı besinler ve soslardan kaçınmalı, taze meyve ve sebzelere yer vermelisiniz.Yılın en güzel zamanında, artan hava sıcaklıkları ile birlikte deniz, kum, güneş keyfi yaparken, taze meyve ve sebze tüketerek vücudunuza destek olmalısınız. Sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazı taze meyve ve sebzelerdir. Tükettiğimiz her meyve ve sebze su kaynağı olmakla birlikte potasyum, sodyum (tuz) ve diğer vitamin ve mineral kaynaklarını da sunuyor. Bu vitamin ve mineraller antioksidan etkileri ile aynı zamanda güneşin zararlı etkilerine karşı korunma da sağlıyor. Yaz aylarında vücut direncini artırmak ve vücudun yeterli miktarda vitamin ve mineral almasını sağlamak için sebze ve meyve çeşitlerinden yararlanılması çok önemlidir. Özellikle yaz sıcaklarından korunabilmek için enerji deposu olan karpuz, kavun, erik, kayısı, kiraz, şeftali, çilek üzüm, incir gibi meyvelerin tüketilmesi gerekiyor. Ayrıca meyve suyu yerine kendisinin tüketilmesi daha faydalıdır. Çünkü 1 büyük bardak meyve suyunda ortalama 250 kalori içerirken 1 avuç içi dolusu meyve 60-70 kalori içermektedir. Fakat meyvelerde de porsiyon kontrolünü sağlamak gerekir. Fazla tüketimi kilo alımını artırır. Günde 2-3 porsiyon meyve farklı öğünlerde birer adet tüketilmeli. Yaz sebzelerinden patlıcan, semizotu, kabak, taze börülce, domates, bamya sindirim sistemini rahatlattığı ve oldukça düşük kalorili olduklarından yaz ayları için vazgeçilmezdir.Yaz tatilinde formunuzu korumanın yollarından biri egzersizdir. Deniz kum ve güneşin olduğu bir ortamda sabah erken kalkıp her gün 45 dakika yürüyüş ile 150-200 kalori yüzme ile 200-250 kalori yakabilirsiniz. Yani sadece yüzme ile 1 haftada 300 gram yağ kaybı sağlayabilirsiniz tabii ki öncelik beslenmeyi dengelemekten geçiyor! [Kurumsal]