Tatilin Faturası Şezlong Göbeği Olmasın Yaz tatillerinin en büyük keyiflerinden biri de gün boyu şezlongda yatmak ve limitsiz yeme-içmedir. Ancak bütün bunlar size geri verilmesi zor kilolar olarak geri dönebilir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şükran Yıldız "Tatil sürecinde yapılacak yanlış ve fazla beslenme, bir noktadan sonra'kilo alma, metabolizma ve sindirim sistemi gibi önemli bir düzenin bozulmasına neden olma, yağ oluşumu ve kilo vermeyi zorlaştırma' gibi çeşitli sorunlara neden olacaktır" diyor. Şükran Yıldız tatilden kilo almadan dönmenin püf noktalarını anlattı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 10:18