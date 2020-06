Tavanı çöken müstakil evde yaşam mücadelesi

Kocasinan ilçesinde yaşayan ve yüzde 70 görme engeli olan Osman Han, annesinden kalan 2 odalı harabeye dönmüş evde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Engelinden dolayı iş bulamayan ve engelli maaşı ile geçinemediğini söyleyen Osman Han, 2 gün önce evinin çatısının çökmesi sonucu daha da kötü duruma düştü. Evin her tarafında çatlaklar meydana geldiğini belirten Han, “Bu ev her an çökebilir, altında kalarak ölmek istemiyorum” dedi.







Han, “2 gün önce su almaya mutfağa girdiğimde tavanda çökme meydana geldi. Eğer 5 saniye daha erken odaya girseydim üstüme çökecekti. Çok ucuz atlattım. Belki de verilmiş bir sadakam vardı. Geçmişte annemle beraber yaşıyordum ama vefat etti. Şuanda öksüzüm, babam ben 4 yaşındayken vefat etmiş. Şuan kimsesizim. Gözlerimdeki engelden dolayı bir işte çalışamıyorum. Engelli maaşı alıyorum ama o da yetişmiyor. Devletimizden, büyüklerimizden yardım bekliyorum. Böyle bir yerde ölmek istemiyorum. Yaşadığım yer harabe gibi. Bu ev her an çökebilir. Altında kalarak ölmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.