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TCDD'den ‘Yüksek Gerilim’ uyarısı 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yapılan açıklamada, Başköy-Niğde tren istasyonları arasına yüksek gerilim verileceği için vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuldu. 

TCDD'den ‘Yüksek Gerilim’ uyarısı 

TCDD'den yapılan açıklama şu şekilde:
“Kayseri- Boğazköprü- Ulukışla- Yenice, Mersin-Yenice-Adana-Toprakkale Hat Kesimine Elektrifikasyon Tesisleri Kurulması işi Kısım I (Boğazköprü-Niğde) kapsamında; Başköy- Niğde İstasyonları arasındaki (km 136+ 897- 59+096) demiryolu hattına 01 Mart 2018 tarihinde saat 09.00’dan itibaren 27.500 Volt yüksek gerilim verilecektir. Hat kesimine verilecek yüksek gerilim nedeniyle elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, tırmanmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir.”
Kurum Haberi
 
 

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TCDDYüksek Gerilim
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