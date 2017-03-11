Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TDP'den Huzurevi'ne ziyaret

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevini ziyaret etti.

TDP'den Huzurevi'ne ziyaret
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü TDP Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Birbirinden farklı çalışmalara imza atan ve vatandaşlarında da takdirini toplayan ekipler, Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevini ziyaret ederek, huzurevi sakinlerine hediyeler verdi. Yaşlılara ile yakından ilgilenen ekipler, bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.
Ziyaretten memnun kalan yaşlılarda, polis memurları ile sohbet ederek, onlara hayat hikayelerini anlattı.
Kurum Haberi
 
İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.