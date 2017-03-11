TDP'den Huzurevi'ne ziyaret

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü TDP Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Birbirinden farklı çalışmalara imza atan ve vatandaşlarında da takdirini toplayan ekipler, Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevini ziyaret ederek, huzurevi sakinlerine hediyeler verdi. Yaşlılara ile yakından ilgilenen ekipler, bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.

Ziyaretten memnun kalan yaşlılarda, polis memurları ile sohbet ederek, onlara hayat hikayelerini anlattı.

Kurum Haberi

