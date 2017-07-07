Teknolojik parkın çalışmaları sürüyor

Teknoloji parkı çalışmalarını yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 4 bin metrekare alana yapılan parkın tamamen teknolojik oyun grupları ile donatılacağını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, Yıldızevler Mahallesi’nde yapımı devam eden parkın Kayseri’nin sosyal yaşamına renk katacağını belirtti. Teknoloji parkının Kocasinan’a ve Kayseri’ye ayrı bir güzellik katacağını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “İlçemiz genelinde mevcut parklarımızı yenilerken bir yandan da bölgemize yeni ve farklı parklar ile yeşil alanlar kazandırmaya özen gösteriyoruz. Parklarımızın daha renkli, daha farklı, daha güzel ve daha ferah bir görünüme kavuşması için projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Bunlardan birisi olan Teknoloji Parkı, tamamen interaktif oyun grupları ile donatılıyor. Klasik oyun alanlarının dışına çıkarak cezbedici ve daha eğlenceli olacak olan parkımızda; interaktif tenis oyun alanı, interaktif ahtapot oyunu, interaktif bisiklet ve interaktif denge tahtası yer alacak. Gençler ve çocuklar, bu parkta interaktif oyun gruplarıyla bir yandan eğlenirken bir yandan da dikkat toplama seviyesini ve fiziksel aktivite yapma becerisini geliştirecek. Amacımız; gençlerimizin ve çocuklarımızın daha keyifli vakit geçirmelerini ve daha da sosyalleşmesini sağlamak” diye konuştu. Teknoloji parkının işlevselliğinin yanı sıra renkli LED ışıklarla görsel bir şölen sunacağını da belirten Başkan Çolakbayrakdar, parkta engelli vatandaşlarımızın unutulmadığını da sözlerine ekledi. Çolakbayrakdar, “Akülü tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşlarımız için şarj istasyonları kurduk. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmada daha fazla katkıda bulunmak için yoğun bir çaba göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’ın daha da güzelleşmesi için bu ve buna benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Kurum Haberi

