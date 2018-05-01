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“Telefondan kitap okunmamalı”

“Issız Koridor” kitabının yazarı Kayserili genç yazar Talha Demiryülek kitabın cep telefonlarından okunmaması gerektiğine dikkat çekerek, matbaa kokusunun kâğıda yansımasının hissedilmesi gerektiğini söyledi.

“Telefondan kitap okunmamalı”
“Issız Koridor” romanın çiçeği burnunda liseli yazarı Talha Demiryülek,  İlim Yayma Cemiyeti Medya Atölyesinde ‘Yazar neden yazar? ’ programına konuk oldu. Bir demli çay tadındaki sıcak gerçekleştirilen muhabbette genç yazar Demiryülek; “İlkokul 5. sınıfta Türkçe öğretmenimin kitap okuma alışkanlığımı aşılamasının ardından iki günde bir kitap okuyup bitiriyorum.” dedi.
Çok kitap okuyorum
Üç çocuklu ailenin en büyük oğlu olduğunu belirten Demiryülek, şöyle konuştu; “Farklı türlerde kitaplar okuyorum. Kitapları kendime yararlı olduğu şekilde okuyorum. Kitap okuma alışkanlığının gençlere aşılanması gerektiğine inanıyorum. İki günde bir olsun, haftada bir olsun kitap okuyorum. Yazarlığımda kitap okumanın çok faydası oldu. Okudukça kitap yazma heyecanı yüreğimde hep vardı. Ben iyi bir kitap okuyucusunun kitabın kokusunu alarak okuması taraftarıyım. Matbaanın kokusunun kağıda yansımasını okuyucunun yaşaması lazım. Telefon üzerinden okunan kitaplara sıcak bakmıyorum. Kişisel olarak direk kitaba temas edilmeli.”
“Kitaplar beni etkiliyor”
Canan Tan’ın “Piraye” adlı kitabı kendisini çok etkilediğini belirten Demiryülek, sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Aşk üzerine yazılmış bir kitaptı okuduğumda beni çok etkilemişti. Duygu dünyası bana hitap ediyordu. Canan Tan’ın ‘Yüreğim seni sevdi’ kitabı da beni çok etkilemiştir. Her yazarın etkisinde kaldığı okudukları bir kitap vardır. Ben de Canan Tan’ın kitaplarından etkilendim.”
“İsim üzerine kitap yazmadım”
“Issız Koridor” kitabının kanser hastalığını anlatan bir kitap olduğunu söyleyen Demiryülek,“ Kanser hastalığı konusunda geniş bir araştırma yaptım. Konuyu belirlememin ardından karakterleri oluşturdum. Kitabın adını yazdıkça belirleşti. Bir isim belirleyip kitabımı yazmadım. Okuyucuların dünyasına girmeyi çok hayal ediyorum. Issız Koridor konusunun dışında da kitap yazmayı planlıyorum. Yazarlık serüvenimi bir kaynak olarak ilerletmek istiyorum”dedi.    
Kayseri Gündem  
 
 
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