Televizyon izleme rekoru kırdık

ÜLKE TV İZLEME DAKİKASI 1 TÜRKİYE 330 DAKİKA 2 JAPONYA 265 DAKİKA 3 İTALYA 261 DAKİKA 4 POLONYA 247 DAKİKA 5 İSPANYA 244 DAKİKA 6 RUSYA 239 DAKİKA 7 İNGİLTERE 232 DAKİKA 8 FRANSA 226 DAKİKA 9 ALMANYA 221 DAKİKA 10 BREZİLYA 217 DAKİKA

RTÜK’ten derlediği verilere göre gününün büyük bir kısmını televizyon izleyerek geçiren Türk halkının ilk tercihi magazin programları ve diziler oldu. Basında çıkan haberler incelendiğinde magazin haberlerinin dizi haberlerinin önüne geçtiği görüldü. Geçtiğimiz yıldan itibaren 18 bin 586 magazin haberi yapılırken, dizilerle ilgili ise medyaya 6 bin 177 haber yansıması olduğu belirtildi. İstanbul halkının televizyondaki ilk tercihi magazin programları oldu. Ankaralı izleyiciler ise dizileri daha çok tercih etti. Televizyon izleyicilerinin profilinin çıkarıldığı araştırmada kadın izleyiciler sırasıyla bilgi yarışması, dizi, kadın programları, reality show ve magazin programlarını ağırlıklı olarak izledi. Erkek izleyiciler ise yalnızca tartışma programlarının olduğu dilimde kadınların önüne geçti.medyada gerçekleştirdiği araştırmaya göre ülkelere göre televizyon izleme oranları aşağıdaki gibi oldu;