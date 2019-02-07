“Temiz Havuz Suyu Sertifikası” alan işletmelere sertifikaları verildi

Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir yıl boyunca yapılan kontroller sonucu ilde bulunan 56 yüzme havuzundan belirlenen şartlara uygun olan 8 adet işletmeye sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen törende sertifikaları; City One Oteli Yüzme Havuzu adına İdari İşler Müdürü Hakan Ata, Talas Toki Bayan ve Bay Yüzme Havuzları adına Tesis Sorumlusu Özgür Sinopluoğlu, Özel Tekden Koleji Yüzme Havuzu adına İdari İşler Müdürü Adem Çakır, Tınaztepe Sosyal Tesisleri Yüzme Havuzu adına Havuz Operatörü Mustafa Yemlik, Özel Bilfen Eğitim Kurumları Yüzme Havuzu adını İdari İşler Müdürü Pınar Solak, Özel Erciyes Eğitim Kurumları Yüzme Havuzu adına Havuz Operatörü Aziz Bursalı, Develi Sosyal Yaşam Merkezi Yüzme Havuzu adına İsmail Kocabaş aldı.







Sertifika törenine, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Hacı Bedir, Çevre ve Çalışan Sağlığı Birim Sorumlusu Ali Özdoğan katıldı.

Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Benli;, “Temiz havuz suyu sertifikasını ilimizde ilk defa veriyoruz. Bu sertifikasyonları vermekteki amacımız yapılan denetimlerde, mikrobiyolojik ve kimyasal olarak temiz çıkan havuzlarımızın sayısını arttırmaktır” dedi.

