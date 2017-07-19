Temmuz sıcağında sağlıklı kalmanın yolları

Memorial Diyarbakır Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Metin Karadaban, sıcak havalarda sağlıklı kalmak için dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verdi. İşte o bilgiler:

Temmuz ve Ağustos aylarında ülkemizde hava sıcaklıklarının yılın en yüksek seviyelerine ulaşması, pek çok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor. Bulunulan ortamdaki nem oranının yüksek olması da terlemeye rağmen vücut ısısını yeterli düzeye getirememekle birlikte hastalık riski ortaya çıkarıyor. Ayrıca şişmanlık, herhangi bir hastalığa bağlı yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı, kalp hastalığı, ruh ve sinir hastalıkları, alkol, uyuşturucu madde ve tansiyon düşürücü ile idrar söktürücü gibi bazı ilaçların kullanımı da sıcak havalarda terlemeyi etkileyen diğer faktörlerdendir. Bu gibi durumlarda yükselen vücut ısısı beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabiliyor.



Beslenme düzeninizi değiştirin

Sıvı elektrolit dengesinin değişmesi sonucu, altta yatan hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıklar yaz aylarında sağlık problemlerine yol açabildiğini belirten Karadaban, şunları ekledi;

“Özellikle sıcak yaz aylarında hipertansiyonu olan hastalarda tuz alımı kısıtlanmalı, az yağlı veya yağsız süt ve süt ürünleri, zeytinyağı, ayçiçeği yağı, mısırözü yağı gibi özellikle doymamış yağ asidinden zengin bitkisel sıvı yağlar tüketilmelidir. Her gün 3-4 porsiyon çeşitli taze sebze ve meyve yenilmesi, ince ve kalın bağırsağın düzenli çalışmasını sağlayan posa tüketimini de artırır. Mercimek, nohut, kuru fasulye gibi kuru baklagiller, mutlaka sofrada olması gereken besinlerdir. Salam, sosis, sucuk gibi, katkı maddeleri ve aşırı tuz içeren yiyecekler mümkün olduğunca tüketilmemelidir.”



Stres ve gerginlik sıcaklarda artabilir



Sıcaklar; stres, gerginlik ve aşırı sinirliliğe neden olabileceğinin altının çizen Karadaban, “özellikle hipertansiyon hastalarının stres artırıcı aktivitelerden uzak durmaları yararlı olacaktır. Kafein ve alkol kan basıncının yükselmesine neden olabilir. Bu nedenle yaz aylarında alkol ve kafein tüketimi azaltılmalıdır.”



Şapkanız ve kıyafetleriniz açık renk olsun



“Yaz sıcaklarında kıyafet seçimi de dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir. Naylon içerikli ve teri emmeyen kumaştan yapılan giysiler, özellikle yaz sıcaklarında sağlığı tehdit edebilir. İçerisinde rahat hareket edilebilecek, açık renkli keten ve pamuk içerikli giysiler tercih edilmelidir. İç giysilerinde mutlaka pamuktan olmasına özen gösterilmelidir. Pamuk, terleyen vücudun terini kolayca emer ve vücudun toksik atıklardan korunmasını sağlar. Bunlarla beraber güneşten ve sıcaklardan korunmak için güneş gözlüğü, şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Şapka kullanırken de mutlaka açık renkli olmasına özen gösterilmedir.”





Kurum Haberi





