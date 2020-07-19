Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Termometreler 39 dereceyi gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bugün itibariyle yurt genelinde sıcak hava dalgası uyarısının ardından Kayseri’de termometreler 39 dereceyi gösterdi.

Termometreler 39 dereceyi gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin bugünden itibaren hafta ortasına kadar Basra kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği uyarısı yapıldı. Kayseri’de sıcakların etkili olması ile birlikte vatandaşlar dışarıda kafalarına peçete ve poşet koyarak sıcaktan korunmaya çalıştı.



Sıcaktan korunmak için kafasına poşet koyan Emre Yılmaz, “Havalar çok sıcaktı ve şapkam yoktu yanımda, ben de böyle bir yöntem buldum ve poşeti kafamın üstüne koydum. İnsanlara tavsiyem, acil işi olmadıkça dışarı çıkmasınlar. Özellikle yaşlılar dışarı çıkmasınlar, çünkü 38 dereceye kadar sıcaklıklar yükselecekmiş” dedi.

 
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMeteoroloji Genel MüdürlüğüSıcak Hava DalgasıKayseri Hava DurumuKayseri Hava
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.