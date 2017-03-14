Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tıp bayramı sağlık sorunlarının gölgesinde kutlanıyor

Türkiye’de her yıl 14 Mart tarihinde sağlık çalışanlarının sorunlarının dile getirildiği ve çeşitli etkinliklerle kutlanan “Tıp Bayramı’nın bu yılda sağlık sorunlarının gölgesinde kutlandığı belirlendi.

Tıp bayramı sağlık sorunlarının gölgesinde kutlanıyor
Ülkemizde yaklaşık 140 binin üzerinde hekim bulunurken, 100 bin kişiye düşen hekim sayısının ise 182 olduğu açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre ortalama olarak 100 bin kişiye düşen hekim sayısının orta-üst gelir grubu ülkelerde 161, üst gelir grubu ülkelerde 287 Avrupa bölgesi ülkelerinde ise 321 olduğu göz önüne alındığında son yıllarda doktor sayısı atmasına rağmen kişi başına düşen hekim sayısının yetersiz olduğu tespit edildi.
 
Sağlık sorunları medyanın da gündeminde
 
Sağlık sektörü ile ilgili son yıllarda çıkan haber sayısında artış gözlenirken, Medya Takip Ajansı Interpress tarafından yapılan araştırmaya göre, sektör hakkında son bir yılda yazılı basına 437 bin 61 haber yansıdığı belirlendi. Türkiye’nin her yerinde görevini özveri ile yapmaya çalışan sağlık çalışanları hakkında yazılı basında 17 bin 554 haber çıkarken, sağlık çalışanlarının sorunları arasında şiddetin ilk sırada yer aldığı saptandı. Sağlık çalışanlarının hasta veya hasta yakınları tarafından şiddete maruz kalması ile alakalı yazılı basında 3 bin 329 haber çıktığı belirlendi. Her yıl 14 Mart tarihinde kutlanan “Tıp Bayramı” hakkında da yazılı basında 2 bin 922 haber yayınlandığı tespit edildi.
 
Kurum Haberi
 
İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.