TIP camiası şokta!

Batman’da Dr. Engin Karakuş, Adana’da Dr. Ece Ceyda Güdemek'in intiharının ardından İstanbul’da Tıp Fakültesi öğrencisi Yağmur Çavuşoğlu yaşamına son verdi. Bir günde yaşanan üç genç doktorun intiharı Türkiye'nin gündemine oturdu.





Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde görevli pediatri asistanı Dr. Ece Ceyda Güdemek (28), önceki gün evinin bulunduğu binanın 9. katından atlayarak intihar etti. Hastanede nöbetlerin 24 saat olduğu, gece mesaisine gelen Güdemek’in sabah nöbete başlayınca 36 saat çalıştığı, 12 saatlik aranın ardından 36 saat daha mesai yaptığı belirtildi. Baba Hamza Güdemek, “Çalışma koşulları ağırdı. Nöbetlerin yanı sıra profesörler asistanlara alaycı yaklaşıyormuş. Kızım soru sormaya bile çekindiklerini söylüyordu. Bir seferinde çok yorgun olduğunu söylediği hemşire ‘Biraz yat dinlen’ dedikten sonra gidip hocasını çağırmış. Psikolojisi tamamen bozulmuştu. Yeniden TUS’a (Tıpta Uzmanlık Sınavı) hazırlanıyordu. Nöbeti olmayan bir bölüm tercih edecekti” diye gözyaşı döktü. Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde görevli pediatri asistanı Dr. Ece Ceyda Güdemek (28), önceki gün evinin bulunduğu binanın 9. katından atlayarak intihar etti. Hastanede nöbetlerin 24 saat olduğu, gece mesaisine gelen Güdemek’in sabah nöbete başlayınca 36 saat çalıştığı, 12 saatlik aranın ardından 36 saat daha mesai yaptığı belirtildi. Baba Hamza Güdemek, “Çalışma koşulları ağırdı. Nöbetlerin yanı sıra profesörler asistanlara alaycı yaklaşıyormuş. Kızım soru sormaya bile çekindiklerini söylüyordu. Bir seferinde çok yorgun olduğunu söylediği hemşire ‘Biraz yat dinlen’ dedikten sonra gidip hocasını çağırmış. Psikolojisi tamamen bozulmuştu. Yeniden TUS’a (Tıpta Uzmanlık Sınavı) hazırlanıyordu. Nöbeti olmayan bir bölüm tercih edecekti” diye gözyaşı döktü.

‘MOBBİNG YAPIYORLARDI’

Gazete habertürk'ten Yusuf Kılıç'ın haberine göre kardeşinin ölümüyle büyük üzüntü yaşayan makine mühendisi Hasan Burak Güdemek (33) ise “Zaman zaman ‘Ağabey artık dayanamıyorum, bana mobbing yapıyorlar’ diyordu. İntihar notunda ‘Bu notu okuduktan sonra herşey değişecek, herkes elini taşın altına koyacak, herkes insanların iyi olması için çalışacak’ yazmış. Üç kez Adana’ya gittim çok yorgun olduğu için doğru dürüst görüşemedim. Tükenmişti artık. Orada arkadaşım olan doktorlar da intiharı düşündüklerini söylediler. En büyük korkusu, bu kadar mesai yapmasına rağmen ‘Acaba bir hata yapar mıyım, bir insanın hayatına mal olabilir miyim?’ korkusuydu” dedi. Genç kızın ziraat mühendisi olan ağabeyi Erbil Güdemek (30), “Çatıdayken bir ara ikna olmuş ve sandalyeye oturmuş. Telefonla annemi aramış, ‘Hakkınızı helal edin’ diyerek kendini aşağı bırakmış. O polisler, kardeşim ikna olduktan sonra alıp aşağı indirselerdi belki bunlar olmayacaktı. Ama aşağı indirmeyip amirlerinin gelmesini beklemek zorunda olduklarını belirtmişler” diye konuştu.

TUS PUANINA İTİRAZ ETMİŞ

Gazete Habertürk'ten Beycan Üçkardeş'in haberine göre DR. Ece Ceyda Güdemek, MersinÜniversitesi Tıp Fakültesi’nde ihtisas yapmaya başladığı, TUS puanına itiraz ettikten sonra yapılan düzeltmenin ardından 2.5 ay önce Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne geçiş yaptı.

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ GENÇ KIZ ÖLDÜ

İstanbul'da Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yağmur Çavuşoğlu intihar etti. Gazete Habertürk'ün haberine göre genç kız 13 Ekim’de sosyal medya hesabından, “Sınavım var, uykusuzum ve hazır değilim ama güne o kadar güzel başladım ki” şeklinde paylaşımda bulundu.

DAMAR YOLUNU HASTANEDE AÇIP EVDE İNTİHAR ETMİŞ

Gazete Habertürk'ten Bulut Kutlu'nun haberine göre Tilmerç Mahallesi’ndeki evinde önceki gün ölü bulunan ve “Bıktım baş ağrılarından” notu bırakan Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde görevli 39 yaşındaki kalp ve damar cerrahı Engin Karakuş, Malatya’nın Arguvan İlçesi’nde toprağa verildi. Bir çocuk babası Karakuş’un İzmir’de aile hekimi olarak görev yapan eşinin hamile olduğunu belirten arkadaşı SES Batman Şube Sekreteri Cihan Tüzün, “Bir hafta önce İzmir’e gidip oğlunun doğum gününü kutladı. 600 bin nüfusluk Batman’da 3 cerrahtan biriydi. Çok başarılıydı. Ameliyat günleri hastaneye erken gelirdi. O gün geç kalınca arkadaşları merak etmiş. Annesi kemoterapi hastasıydı. Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Bıraktığı notta baş ağrıları derken fiziksel mi ya da başka bir şey mi bilmiyoruz” dedi. Karakuş’un, intihar etmeden önce çocuğunun fotoğrafını başucuna koyduğu öğrenildi. Hastane Başhekimi Dr. İdris Yıldırım, Karakuş’un intihar şüphesinin yüksek olduğunu söyledi. Karakuş’un intihar etmeden önce hastanede damar yolunu açtığını anlatan Tüzün, “Eve gelip kas gevşetici ilaç almış. Bu ameliyat sonrası hastaları sakinleştiren bir ilaç. Serum içerisinde veriliyor. İki doz kullanmış. Evi paylaştığı arkadaşı eşinin doğumu için İzmir’e gitmiş. O da yalnızlığı fırsat bilerek hayatına son verdi” dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İntiharlar sosyal medyada gündem oldu. #EnginKarakuş, #YağmurÇavuşoğlu ve #Ece- CeydaGüdemek hashtag’i oluşturan kullanıcılar, “Sağlık emekçileri üzerindeki baskı, mobbing ile uzun ve yoğun çalışma saatleri, tükenmişlik artık hayatlarımıza kastediyor” ifadelerini kullandılar. (HABERTÜRK.COM)