Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen etkinliğe, Vali Yardımcısı Mehmet Hüseyin Nail Anlar, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Gödekmerdan, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan, Kayseri Tabip Odası Başkanı Hüseyin Per, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Kayseri Tabip Odası Başkanı Hüseyin Per, “Erişilebilir sağlık hizmeti her birey için insan olmaktan kaynaklanan ve anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve ihtiyaçtır. Sosyal devlet ilkesi gereği statüsü ne olursa olsun herkes belli standartlarda etkin, kaliteli, eşit ve ulaşılabilir sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir. Sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkarılması için fedakarca çalışan, insanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı, daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen bu kutsal mesleği büyük özveri ile yerine getiren tıp çalışanlarımızın Tıp Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ise, tıp eğitiminin can çekiştiğini söyleyerek, “Tıp eğitimi en iyimser sözler ile kötüye gidiyor. Performans baskını altında çok daha fazla hastaya bakma eğilimi, eğitim maliyetlerine cazip bir maliyetlendirme yapılmaması ve yeterli kaynak ayrılmaması öğretim üyelerinin eğitim motivasyonunu kırmıştır. Yine kalabalık öğrenci sayısı, yoğun teorik bilgi yükü, usta çırak ilişkisi temeline dayanması gerekirken duygudan uzak tamamen mekanikleşmiş bir tıp eğitimi programı, henüz daha okulun ilk yıllarında başlayan TUS kaygısı ve çalışmaları öğrencilerin tıp eğitimine olan konsantresini bozmakta ve öğrenciyi hayal kırıklığına uğratmaktadır. Nitelikten çok niceliğe önem veren idare yaklaşımı tıp eğitimine zarar vermektedir. Eğitim, tıp fakültelerinin birinci hedefi olmalıdır. Yoksa tekrar söylüyorum, tıp eğitimi can çekişiyor” diye konuştu.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven de, üniversite hakkında bilgiler vererek, Erciyes Üniversitesi’nin gün geçtikçe çalışmalarını hızlandırdığı ve derecelendirme kuruluşlarının yayınladığı istatistiklerde ön sıralara doğu ilerlediğini kaydetti.

