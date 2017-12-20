TIP İNSANI ALLAHA GÖTÜRÜR

Mirac Kültür Merkezi, Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) ve Çorakçı İlimi Araştırmalar Kültür ve Eğitim Vakfı’nın birlikte organize ettiği Mirac Akademi, Prof. Dr. Cemil Mutlu’yu konuk etti.

15 günde bir yapılan Mirac Akademinin bu haftaki bölümünde Prof. Dr. Cemil Mutlu “Bir doktor nasıl olur da ateist olabilir?” konulu seminer verdi.







Prof. Dr. Cemil Mutlu konuşmasında, sorumluluğun hayatın her alanında var olan bir değer olduğunu belirterek, “Din ve tıp zaten muhataplarını sorumlu kılar. Bu sorumluluk yalnızca namazla sınırlı değildir. “ dedi.

Mutlu “Hayatın her alanında; İnsan-Allah ve insan-çevre ilişkisinin insanı bir yaratıcıya götürdüğü kaçınılmaz bir gerçektir. Ancak bunun ideolojik felsefelere ve şehvet ile şöhrete kurban gittiğini görmekteyiz. Çünkü Tıp insanı Allah’a götüren bir ilim dalıdır. Allah’ın gücünü anatomi üzerinde en iyi ve yakından doktorlar görür. Okuyan araştıran ve nitelikli söz ve davranış ortaya koyan insanlara ihtiyacımız var” dedi.

“Yeni bir zihin inşa etmeliyiz”

Mirac Kültür Merkezi ve Çorakçı Vakfı Onursal Başkanı Araştırmacı Yazar F. Yılmaz Altunöz ise “Müslümanların varlık nedeni ahlak ve adaletin yeryüzüne egemen olması çerçevesinde çalışmalar yapmaktır. Seküler dünyanın iğdiş ve iğfal sürecinin hızlı bir şekilde devam ettiği bir zaman diliminde; kalplerin ve zihnin korunması önemli. Bunun için yeniden inanç ve tarih kodlarımıza dönmemiz gerekmektedir. Bu ise yeni bir zihin inşasını zorunlu kılmaktadır.” diye konuştu.

Yeni konuk Cebeci

Mirac Akademinin 31 Aralık 2017’deki konuğu ise Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfullah Cebeci olacak. Cebeci, “Mekke’nin Onurunun Korunması” başlıklı seminer verecek.

Kurum Haberi