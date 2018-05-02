TMO’dan “Lisanslı Depoculuk” tanıtımı

2005 yılından itibaren uygulanmakta olan lisanslı depoculuk uygulaması, ürünlerin modern ve sağlıklı depolarda muhafaza edilmesini sağlayan, hasatla birlikte ihtiyaç duyulan depolama ve finansman imkânı getiren bir sistem olduğunu ifade eden açılışını Toprak Mahsulleri Ofisi Şube Müdürü Salih Aksu, şöyle konuştu:

“İlimiz hem üretici sayısı, hem ekilen alanı hem de üretim miktarı bakımından büyük bir öneme sahip. 2017 yılında çiftçi kayıt sisteminde ilimizde 28.279 üreticimiz kayıtlı olup, sistemde kayıtlı ekili alan 331.221hektar alandır. Bu alanın büyük bir bölümü hububat ekim alanı olarak kullanılmaktadır. 2017 TÜİK rakamlarına göre İlimizde 266.665 hektarlık alanda hububat ekimi gerçekleştirilmiş olup, 651.898 ton hububat üretimi yapılmıştır. Bu üretimin de 366.046 tonunu buğday üretimi oluşturmaktadır. Bu anlamda ilimiz için lisanslı depo kullanımı oldukça önem arz etmektir.”

Bakanlığın ürünlerin sağlıklı, güvenilir ve sigortalı olarak depolanmasını sağlamak, olumsuz depolama koşulları ya da depo bulunamaması nedeniyle oluşabilecek ürün kayıplarını önlemek amacıyla sağlıklı depo oluşumunu önemsemekte olduğunu belirten Aksu: “ Üreticilerin ürünlerini daha yüksek fiyattan satabilmelerine olanak tanımak, daha istikrarlı bir piyasa oluşturmak, ürünlerin kalitesi ve miktarı hakkında daha kesin istatistik veriler elde etmek amacıyla lisanslı depoculuk konusunda çalışmalarına önem vermektedir. Üreticilerimiz normalde lisanslı depo dışında satışını gerçekleştirdiğinde; üreticiden % 2 zirai stopaj, % 2 SGK ve TMO nin % 1 ‘lik hizmet bedeli kesilmektedir. Lisanslı depoların ilimizde yaygınlaşması halinde üreticilerimizden kesilen bu miktarlar üreticimiz de kalacaktır. Ayrıca Bakanlığımızın mevcut desteklerimize ilave olarak 20 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile üretici, üretici birliği ve kooperatifler için ilave destekler getirilmiştir. Verilen bütün bu destek ve teşvikler ile lisanslı depoculuk, üreticilerimiz için çok daha cazip hale getirildi. 6 aya kadar olan depo kira desteklerini, hububat için 3 TL'den 6 TL'ye yükseltilmiştir. Lisanslı depoya teslim edilen ürünler için ton başına 25 TL'yi geçmemek üzere nakliye desteği verilecektir, Lisanslı depoya teslim edilecek ürünlerin depoya tesliminden önce yetkili sınıflandırıcılar tarafından yapılan analizler için parti başına 25 TL'yi geçmemek üzere analiz ücreti desteği verilecektir.” dedi.

Tüketim açısından büyük önem arz eden hububatların, sağlıklı ve güvenilir depolarda muhafaza edilmesi üreticiye hem de tüketiciye kazanç sağlayacağını açıklayan Aksu, açıklamasını şöyle tamamladı: “Üreticilerimiz ürünlerini uygun fiyatlarda istedikleri zaman satabilecekler ve tarım ürünlerinin ticaretini daha sistematik ve güvenilir hale getirecek, tüketicilerde sağlıklı, güvenilir bu depolarda muhafaza edilen ürünlerden elde edilen ürünleri tüketeceklerdir. Lisanslı Depoculuk sisteminin daha da geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda, üreticinin bilgilendirilmesi konusunda İl Müdürlüğümüz üzerimize düşen görevi artırarak devam ettirecektir.”

Kurum Haberi



