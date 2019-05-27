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Tribünde evlilik teklifi

Kayserispor taraftarı, hayatını birleştirmek istediği kadına tribünde evlilik teklifi etti.

Tribünde evlilik teklifi

Spor Toto Süper Lig 34.haftasında Kayseri Kadir Has Stadı’nda oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor- B.B.Erzurumspor maçı esnasında oldukça ilginç bir an yaşandı.
Kayserispor taraftar grubu Ultras NewCity üyesi olan Nurullah Uğur, hayatını birleştirmek istediği Semanur Muti’ye evlilik teklifi yaptı.



İstikbal Mobilya Kayserispor futbolcuları da “Sarıma Kırmızı olurmusun. Benimle evlenirmisin” yazılı pankart açarak taraftar Nurullah’a destek verdi.
Genç kadın Semanur, bu ısrarlı teklife kayıtsız kalmayarak “evet” cevabı verdi.


 

İHA

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