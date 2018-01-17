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TRT'nin yeni dizisi Kut'ül Amare'nin tanıtıldı

Erdoğan dizi tanıtımına katıldı: İlk bölümü böyle izledi!

TRT'nin yeni dizisi Kut'ül Amare'nin tanıtıldı

Erdoğan dizi tanıtımına katıldı: ilk bölümü böyle izledi!

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile katıldığı TRT'nin yeni dizisi Kut'ül Amare'nin tanıtımında, dizinin ilk bölümünün gösterimi gerçekleştirildi.

Erdoğan dizi tanıtımına katıldı: ilk bölümü böyle izledi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dizinin ilk bölümünün gösteriminin ardından eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile dizinin yapımcı ve oyuncularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan dizi tanıtımına katıldı: ilk bölümü böyle izledi!

Basına kapalı gerçekleşen tanıtıma Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ ve Fikri Işık, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı da katıldı.

Erdoğan dizi tanıtımına katıldı: ilk bölümü böyle izledi!


Erdoğan dizi tanıtımına katıldı: ilk bölümü böyle izledi!

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile katıldığı TRT'nin yeni dizisi Kut'ül Amare'nin tanıtımında, dizinin ilk bölümünün gösterimi gerçekleştirildi.


Erdoğan dizi tanıtımına katıldı: ilk bölümü böyle izledi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dizinin ilk bölümünün gösteriminin ardından eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile dizinin yapımcı ve oyuncularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Basına kapalı gerçekleşen tanıtıma Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ ve Fikri Işık, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı da katıldı. (internethaber.com)

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