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Tüm Sağlık iş Sendikası’ndan anlamlı ziyaret

Türk Sağlık İş Sendikası Kayseri Şubesi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Kadirhan’ın 1 Mayıs’ta mezarını ziyaret etmişti. Anneler günü dolayısıyla da Kadirhan’ın annesini Genel Başkan Muhsine Kahveci ile Genel Başkan Yardımcıları Pınar Çakmak ve Mehtap Eroğlu birlikte ziyaret etti.

Tüm Sağlık iş Sendikası’ndan anlamlı ziyaret

Türk Sağlık İş Sendikası’nın internet sitesinde yer alan haberde, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Kadirhan’ın annesine gerçekleştirilen ziyaretten söz edildi. Haberde, “Anneler gününde Tüm Sağlık İş Sendikası olarak 1 Mayıs’ta mezarını ziyaret ettiğimiz Kadirhan’ın annesini ziyaret ettik. Oğlunun  ölümünden sonra ilk anneler gününü buruk ve gözyaşıyla geçiren annenin gözyaşlarını silmek için oradaydık. Elektrik akımına kapılan Kadirhan’ın ölümünün sebebinin büyük bir ihmal olduğunu söyleyen anne: “Sorumluların cezasını çekmesi için elimden geleni yapacağım” dedi” ifadelerine yer verildi.

“Bizde Tüm Sağlık İş Sendikası olarak Kadirhan’ı geri getiremesek de bunun sorumlularının cezasını çekmesi için elimizden geleni yapacağımız” ifadelerinin yer aldığı haberde, “Bir daha bu tür iş kazaları sonucunda anaların ciğeri yanmasın, gözyaşları akmasın diye çaba göstereceğimizi bilin istiyoruz” denildi.
Haber Merkezi
 
 

Haber Merkezi

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