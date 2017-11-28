Türk mutfağının lezzet şampiyonu şehirler belirlendi

Türkiye'nin dört bir yanından damak tadına güvenen 9.932 katılımcı tarafından belirlenen lezzet şampiyonu şehirler arasında; Bursa, Şanlıurfa, Gaziantep, Van, İzmir, Konya ve Adana bulunuyor.



Kebapta Adana Açık Ara Önde

"En Lezzetli Kebap" kategorisini Adana oyların %71'ini alarak birinci oldu. Adana'yı sırasıyla %11 Şanlıurfa, %8 Gaziantep, %5 Diyarbakır ve %4 oy oranıyla Diyarbakır izledi. Kebap'ta birinci sıraya yerleşemeyen Gaziantep, %50 oy oranı ile lahmacunda birinci oldu.



En İyi Köfte İçin İnegöl Seçildi, Çiğköftede Şanlıurfa ve Adıyaman Yarıştı

Katılımcıların oy verdiği "En Lezzetli Köfte" kategorisinde Akhisar, Tekirdağ, Akçaabat arasından İnegöl, en çok oy alan şehir oldu. %46 oy oranıyla Türkiye'nin en lezzetli köfte rotası olan İnegöl'ü %26 oy oranıyla Akçaabat takip etti. Çiğköfte kategorisinde ise Şanlıurfa ve Adıyaman yarıştı. Katılımcıların cevaplarına göre en iyi çiğköfte %46 oy oranıyla Şanlıurfa'da yapılıyor, %42 oy oranıyla ise Adıyaman takip ediyor.



Pide Şampiyonu İç Anadolu'dan Geldi

Pidesiyle ünlü Karadeniz, birinciliği İç Anadolu Bölgesi'ne kaptırdı. "En Lezzetli Pide" kategorisinde Trabzon, Samsun, Kastamonu ve Konya yarıştı. %44 oy oranıyla Konya, Karadeniz şehirleri arasından sıyrılarak pidelerinin lezzetini kanıtladı. Konya'yı %25 oy oranıyla Trabzon izledi.



Kahvaltıda Kıran Kırana Mücadele

Testin en şaşırtan sonuçlarından biri de "En Lezzetli Kahvaltı" kategorisinden geldi. Kahvaltısıyla ön plana çıkan Van, birinciliği İzmir ile paylaştı. %35 oy oranlarıyla en lezzetli kahvaltı şehri Van ve İzmir oldu. Gaziantep ise %13 oranıyla onları izleyerek 3. sıraya yerleşti.

Kurum Haberi