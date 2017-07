Türkiye’de 150 bin kişi kalpten gidiyor

Dünyada her yıl 17 milyon kişi kalp damar hastalıkları nedeniyle yaşamını kaybederken, gelişmekte olan ülkelerde kalp-damar hastalıklarına bağlı ölümlerin gelişmiş ülkelere göre 2 kat fazla olduğu saptandı. Türkiye’de ise her 2.5 dakikada bir kişi kalp-damar hastalıklarından hayatını kaybederken, ülkemizde her yıl ölen 430 bin kişiden 205 bininin ölüm nedenini kalp-damar hastalıklarının oluşturduğu tespit edildi. Türkiye’de kalp hastalıklarından ölenlerin sayısı trafik kazalarında ölenlerin sayısından 47 kat fazla çıkarken, beslenme ve yaşam tarzı gibi değiştirilebilir risk faktörleriyle, kalp hastalıkları riskini yüzde 80 oranında azaltmanın mümkün olduğu belirlendi.



Akdeniz ülkelerinde görülme riski daha düşük





Kalp-damar hastalıkları en çok gelir düzeyi yüksek, Kuzey Amerika, Kuzey ve Orta Avrupa ülkeleri ile Yeni Zelanda ve Avustralya’da görülürken, Yunanistan, Yugoslavya ve İtalya gibi Akdeniz ülkelerinde ise görülme oranının gelir düzeyi yüksek ülkelerin üçte biri kadar olması dikkat çekiyor. Ülkemizde ise kalp-damar hastalıklarının görülme oranları Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde yüzde 35’in üzerine çıkarken, uzmanlar kalp-damar hastalıklarıyla karşılaşma riskinin ileri yaşlarda daha sık görülmekle birlikte bu sorunla bütün yaşlarda karşılaşılabileceğinin altını çiziyor.



