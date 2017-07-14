Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Türkiye’de 150 bin kişi kalpten gidiyor

Yapılan araştırmalar insan hayatını tehdit eden en önemli hastalık grubunun başında kalp-damar hastalıklarının geldiğini ortaya koyarken, ülkemizde her yıl gerçekleşen ölümlerin yüzde 48’inin kalp-damar hastalıkları yüzünden olduğu belirlendi. InterPress’in sağlık verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de her yıl yaklaşık 250 bin kişiye kalp-damar hastalığı tanısı konurken, bunların yaklaşık 150 bininin ise yaşamını kaybettiği ortaya çıktı.

Türkiye’de 150 bin kişi kalpten gidiyor
Dünyada her yıl 17 milyon kişi kalp damar hastalıkları nedeniyle yaşamını kaybederken, gelişmekte olan ülkelerde kalp-damar hastalıklarına bağlı ölümlerin gelişmiş ülkelere göre 2 kat fazla olduğu saptandı. Türkiye’de ise her 2.5 dakikada bir kişi kalp-damar hastalıklarından hayatını kaybederken, ülkemizde her yıl ölen 430 bin kişiden 205 bininin ölüm nedenini kalp-damar hastalıklarının oluşturduğu tespit edildi. Türkiye’de kalp hastalıklarından ölenlerin sayısı trafik kazalarında ölenlerin sayısından 47 kat fazla çıkarken, beslenme ve yaşam tarzı gibi değiştirilebilir risk faktörleriyle, kalp hastalıkları riskini yüzde 80 oranında azaltmanın mümkün olduğu belirlendi.
 
Akdeniz ülkelerinde görülme riski daha düşük
 
 
Kalp-damar hastalıkları en çok gelir düzeyi yüksek, Kuzey Amerika, Kuzey ve Orta Avrupa ülkeleri ile Yeni Zelanda ve Avustralya’da görülürken, Yunanistan, Yugoslavya ve İtalya gibi Akdeniz ülkelerinde ise görülme oranının gelir düzeyi yüksek ülkelerin üçte biri kadar olması dikkat çekiyor. Ülkemizde ise kalp-damar hastalıklarının görülme oranları Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde yüzde 35’in üzerine çıkarken, uzmanlar kalp-damar hastalıklarıyla karşılaşma riskinin ileri yaşlarda daha sık görülmekle birlikte bu sorunla bütün yaşlarda karşılaşılabileceğinin altını çiziyor.
 
Kurumsal Haber
 
 
 
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.