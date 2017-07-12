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Türkiye’de 22,2 milyon aile yaşıyor

Her yıl 11 Temmuz günü kutlanan Dünya Nüfus Gününün bu yıl ki teması “aile planlaması, milletleri geliştirmek, insanları geliştirmek” olarak belirlendi.

Türkiye’de 22,2 milyon aile yaşıyor
 
Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini derleyerek, çekirdek aile içerin hanehalklarını, çocuk bulunma durumu, doğum istatistikleri ve ideal çocuk sayılarını ilişkin verileri inceledi. Ajans Press’in incelediği verilere göre Türkiye’de 22 milyon 206 bin 776 ailenin bulunduğu belirtildi.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nin 2016 yılı sonuçlarına göre çekirdek aile içeren hane halklarında en az bir çocuk bulunanların oranının en fazla olduğu il yüzde 89 ile Şırnak oldu. Bu ili sırasıyla Şanlıurfa, Ağrı, Van ve Batman takip etti.
 
Canlı doğan bebek sayısında düşüş yaşandı
 
Canlı doğan bebek sayıları incelendiğinde ise geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,8 düşüş yaşanarak 1 milyon 309 bin 771 olarak canlı doğum gerçekleşti. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3’ü erkek, yüzde 48,7’si ise kızlar oluşturdu. Ajans Press ve PRNet’in incelemesine göre demografik unsurlardan nüfus hakkında medyaya 37 bin 167 haber yansıması olurken, bebek doğumları ile ilgili 8 bin 604 haber yansıması tespit edildi.
 
Kurum Haberi
 
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