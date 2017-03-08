Türkiye’de istatistiklerle kadın

En başarılı kadınlar

Türkiye nüfusunun yüzde 49,8’ini oluşturan kadınlar iş hayatında oldukça başarılı bir ivme sergilediler. Öyle ki girişimleri ve azimleriyle başarı merdivenlerini hızla tırmanan kadınlar, hiç kuşkusuz Türkiye’nin gelişmesinde ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasında büyük role sahiptir. Ajans Press’in kadın hakları ve iş hayatındaki kadınlarla ilgili yaptığı medya araştırmasında çok çarpıcı sonuçlara rastlandı. Ajans Press’in iş hayatında yer alan kadınlara yönelik medya incelemesinde Ekonomist Dergisi’nin gerçekleştirdiği “Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su” araştırması dikkat çekti. Araştırmaya göre Türkiye’nin en güçlü kadın CEO’su OMV Türkiye’nin başında yer alan Gülsüm Azeri oldu. Alianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui listede ikinci sırada yer alırken ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay ise üçüncü oldu. Ajans Press’in kadın haklarına yönelik medya araştırmasında ise 2016 başında beri kadın hakları konulu 6 bin 296 haber yapıldığı tespit edildi. 2014 yılında medyaya 3 bin 907 haber yansırken, 2015 yılında 6 bin 115 haber yansıması oldu. Medyaya kadın hakları ile ilgili yansıyan haberlerin her sene artması, medyanın kadın haklarına verdiği önemin bir göstergesi sayıldı.

Kurum Haberi

