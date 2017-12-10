Türkuaz Derneği su altında inceleme yapabilecek

Kurulduğu 1996 yılından itibaren Kayseri’de ve İç Anadolu bölgesinde vatandaşların imdadına yetişen Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi Derneği, ilkleri başarmaya devam ediyor. Sualtı arama kurtarma, hızlı su kurtarma, dağ ve kentsel afetlerde AFAD İl Müdürlüğüyle birlikte ortaklaşa arama kurtarma hizmetlerini yürüten ve Kayseri’deki AFAD İl Müdürlüğüyle protokolü olan tek arama kurtarma derneği olan Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi Derneği Başkanı Mehmet Eskitaş’a, uluslararası su altında kriminal inceleme yapabilme yetki ve eğitmenliği verildi.



Eskitaş, dernek binasında düzenlenen tören ile, Profesyonel Teknik Kurtarma Dalış Sistemi (PTRD)'nin Türkiye Sorumlusu Hüseyin Yelis ve AFAD İl Müdürü Osman Atsız’dan belgelerini aldı. Kamu güvenliği dalış sistemi, kamuyu ilgilendiren ve kamuyla alakalı her türlü olayda müdahale edebilen profesyonel balık adamlar yetiştirdiğini belirten Eskitaş, artık Türkiye’de kamu güvenliği dalışı, akarsu sistemi, kriminal ve mahkeme bilirkişi uzmanlığı alanlarında öğrenciler yetiştireceklerini kaydetti. Eskitaş, “Bu aldığımız belgeler 1 yıl önce başladığımız kamu güvenliği dalış standartlarının artık Türkiye’de bir standardı oluştuğunu ve bir sınıfı olduğunu belli etmek için aldık. Artık Türkiye’de kamu güvenliği dalış sisteminin bir ofisi, Türkiye müdürü ve eğitmenleri vardır. Bununla birlikte artık Türkiye’de rekreasyonel belgeler ile dalış yapılmayacak, kamu güvenlik dalıcıları ile alanında uzman balık adamlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye, dünya standartlarında su altı ve akarsu arama kurtarmayı yapsın diye uluslararası standartlar koyuldu. Artık Türkiye’de de dünya standartlarını başlattığımız bir sistemimiz var” ifadelerini kullandı.



İHA

