TÜSİAD yarışmasına ERÜ’den başvuru rekoru Erciyes Üniversitesi, TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var Yarışmasına en çok başvuru yapan ikinci üniversite oldu TÜSİAD'ın geleceğin genç girişimcilerine, iş dünyasının deneyimlerini sunma amacıyla düzenlenen "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" yarışmasının 2018 döneminin ödülleri sahiplerini buldu.

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" yarışmasına bu yıl Türkiye genelinde 74 ilden ve 161 üniversiteden 1,621 iş fikriyle 4,268 genç başvurdu. Erciyes Üniversitesi yarışmaya en çok başvuru yapan ikinci üniversite oldu.

Yarışmada sırasıyla ön eleme, eğitim kampı, TÜSİAD rehberleriyle çalışma ve yarı final etaplarını geçen bu beş ekip arasından üçüncülüğü Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezi’nden “Bkare” ekibi aldı. Gıdaları mikrofilm teknolojisi ile kaplayarak küflenme sorununa karşı geliştirdikleri doğal çözümle 25 bin liralık Üçüncülük Ödülünü kazanan “Bkare” ekibi önemli bir başarıya imza atmış oldu.

Erciyes Üniversitesi’nin elde ettiği bu başarıyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven şunları söyledi: “Ülkemizin gelecekteki refah seviyesini gençlerimizin belirleyeceği yadsınamaz bir gerçektir. Genç girişimciliğin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması adına hem Erciyes Üniversitesi hem de Erciyes Teknopark olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmekteyiz. Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezi’nde yeni girişimcilerin yetişmesi adına önemli çalışmalar yapılmaktadır. Girişimcilik konusunda farkındalığı artırma adına yaptığımız çalışmalar, TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var yarışmasında tüm Türkiye’de en çok başvuru yapan 2. üniversite olmamızla meyvesini vermeye başlamıştır.

TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var yarışmasında emeği geçen tüm ekibe de bu vesileyle teşekkürlerimizi sunarız.

Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Teknopark olarak, Türkiye’nin büyümesi ve kalkınmasında önemli rol oynayacak girişimci gençleri desteklemeye, toplumun bütün kesimlerinde yenilikçi iş fikirlerini ortaya çıkarmaya devam edeceğimizi tekrar vurgulamak isterim.”

İHA

