Tuşlu telefon satışları arttı

Türk Silahlı Kuvvetleri, erbaş ve erlerin aileleriyle olan iletişimini geliştirmek, moral ve motivasyonu yükseltmek için kışlalarda cep telefonlarının kullanılmasına yönelik çalışmalarını 2015 yılında tamamlayarak belirli koşullarda serbest hale getirmişti.







Bu çalışmanın ardından ‘akıllı telefon’ diye tabir edilen cihazların kışlalara girişinin yasak olmasının ardından bir dönemin vazgeçilmezi tuşlu telefonlar yeniden gündeme geldi. Askerler tarafından tercih edilen tuşlu telefon satışı yüzde 30 oranında arttı.

Hunat Çarşısı esnaflarından Kurt İletişim Sahibi Yaşar Hali, askerlerin yalnızca arama özelliği olan cep telefonlarını kışlada kullanmalarına izin verilmesinden sonra, internet bağlantısı, ses kaydı, radyo, kamera gibi özelliklerinin bulunmadığı, üreticilerin artık sınırlı sayıda ürettiği telefonların satışında hareketlilik yaşandığını doğrulayarak; “Türkiye’de üretilen söz konusu cihazlar hem bataryasının uzun süre dayanabiliyor olmasından hem de cazip sayılabilecek fiyatta olmasından dolayı askerler tarafından tercih ediliyor. 1ayda yaklaşık 750 adet satılıyor. Fiyatları ise 80 ile 150 TL arasında değişiyor. Sadece askerlerle sınırlı kalmıyor. Yaşlılar da kullanımı kolay olduğu için artık bu cihazları tercih ediyorlar” diye konuştu.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ