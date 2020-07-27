Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Uçamayan Ebabil kuşunu Hayvan Ambulansı'na teslim etti

Kayseri'de yaşayan Sadettin Kuzucular, sıcak havada bunalan ve baygınlık geçiren Ebabil kuşunu Hayvan Ambulansı'na teslim etti.

Uçamayan Ebabil kuşunu Hayvan Ambulansı'na teslim etti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yeni Mahalle semtinde oturan Sadettin Kuzucular, sabah saatlerinde evin bahçesinde uçamayan bir kuş buldu. Kuşa su ve yiyecek vererek kendine gelmesini sağlayan Kuzucular, "Evimizin bahçesine düşmüştü. Gagasında ve ayaklarında bir şeyler vardı onları temizledik. Uyuyor haldeydi, su ve yiyecek verdik. Biraz gözlerini açtı ve şu anda iyi durumda. Geçen yıl da yine böyle bir kuş bularak Hayvan Ambulansı’na teslim etmiştik" dedi.
Kuzucular, "Bu kuşu Hayvan Ambulansı’na teslim edeceğiz. Uçamıyor, yavru olduğunu düşünüyoruz. Su içiyor yem yemiyor. İnternet ortamında araştırdık yerde pek olmayan bir kuş türü olan Ebabil olduğunu öğrendik" diye konuştu.


İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.