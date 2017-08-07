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Ülkü Ocakları yardım faaliyetlerine devam edecek

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, Kurban Bayramı’nda yardım faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi.

Ülkü Ocakları yardım faaliyetlerine devam edecek
Bu kapsamda kurban derisi toplayacaklarını belirten Volkan Çolak, Ülkü Ocakları’nın dünyanın her yerindeki mazlum Müslümanlara ve Türk dünyasına yardım eli uzattığını belirtti. Çolak, “Ülkü Ocakları’nın ahlak, iman ve milli şuur sahibi bilinçli gençlerin yetişmesi için değerli Kayseri Halkı’nın kurban derilerine talibiz. Aldatılıp, kandırılmamak için derilerinizi, Türk Milleti için var olan Ülkü Ocakları’na getirin. Gönül rahatlığıyla Allah yolunda kurban ettiğiniz derileri Ülkü Ocakları’na teslim edebilirsiniz” dedi.
Suriye’de Türkmenlere yaptıkları yardımları da hatırlatan Başkan Volkan Çolak, “Milli ahlak sahibi, Türklük gururuna ve şuuruna sahip, İslam ahlak ve faziletini karakter edinmiş gençler yetiştirme mücadelesi veren bizler, bütün vatandaşlarımızın bu yılki kurban derilerini ocağımızda toplamasını ve bu hayırlı çağrıya katkı sunmalarını bekliyoruz. Derilerini bizlere ulaştırmak isteyen vatandaşlarımıza görevli arkadaşlarımız yardımcı olacaktır. Şimdiden katkı sunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyor aziz milletimizin bayramını şimdiden kutluyorum” şeklinde konuştu.
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